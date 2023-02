Questa sera, venerdì 3 febbraio 2023, andrà in onda su Rai 1, la quarta puntata della terza edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri nel ruolo di coach.

The Voice Senior è un programma prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e Marco Tombolini ed è uno spin-off di The Voice of Italy. La regia è a cura di Sergio Colabona.

The voice senior 2023, quarta puntata del 3 febbraio: anticipazioni

Questa sera, andrà in onda la quarta puntata dedicata alle Blind Audition.

Anche stasera, quindi, i concorrenti, tutti rigorosamente over 60, si esibiranno davanti a quattro poltrone girate sulle quali sono seduti i quattro coach.

Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri assisteranno alle esibizioni di spalle e dovranno scegliere i concorrenti solamente in base alle loro doti canore. La scelta avviene tramite un pulsante che ogni coach ha davanti a sé: premendo il pulsante, la poltrona si volta e ogni coach può vedere per la prima volta il concorrente che ha scelto.

Il concorrente, per accedere alla fase successiva del programma, dovrà ottenere almeno un sì da uno dei 4 coach.

In caso di più sì ottenuti, sarà il concorrente a scegliere il proprio team di appartenenza.

The voice senior 2023, concorrenti e coach: chi sono

Nella scorsa puntata di Auditions, sono tre gli ex cantanti che hanno deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio: Maria Luigia Caimi, in arte Lisa Maggio, sessantun anni da Bologna; Dario Gay, milanese di sessantadue anni, oggi impiegato comunale; e il sessantatreenne napoletano Gianni Conte.

Scelgono il team costituito da Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, l’agente commerciale Augusta Procesi di sessantacinque anni dalla provincia di Roma e Giulia Crocini, insegnante di canto di Trieste.

Clementino si aggiudica Teresa Laurita, impiegata di sessant’anni di Potenza.

Nel team di Loredana Bertè, Rossella Coci, sessantaquattrenne insegnante di canto da Prato, Ronnie Jones, l’ottantacinquenne ex cantante professionista, e l’ottantanovenne palermitano Agostino Lo Casto.

The voice senior 2023, quarta puntata del 3 febbraio: dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire The Voice Senior in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.