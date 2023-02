Questa sera, venerdì 24 febbraio 2023, andrà in onda su Rai 1, la sesta puntata della terza edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri nel ruolo di coach.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e Marco Tombolini ed è uno spin-off di The Voice of Italy. La regia è a cura di Sergio Colabona.

The Voice Senior 2023, sesta puntata 24 febbraio: anticipazioni

Questa sera, andrà in onda la sesta puntata dedicata al Knock Out che, sostanzialmente, è la semifinale di questa terza edizione.

Nel corso di questa puntata, ogni coach dovrà selezionare tre concorrenti che accederanno, quindi, alla finale che andrà in onda venerdì prossimo, 3 marzo 2023, sempre in prima serata su Rai 1. Nel corso della finale, sarà esclusivamente il pubblico da casa, tramite televoto, a decretare il vincitore di quest’edizione.

The Voice Senior 2023, concorrenti e coach: chi sono?

Al termine delle Blind Audition e dopo la fase Cut, sono stati formati i seguenti team.

Gigi D’Alessio ha scelto Giuseppe Izzillo, Marco Rancati, Gianni Conte, Claudio Morosi, Annalisa Beretta e Lisa Maggio.

I Ricchi e Poveri, invece, hanno scelto Sergio Mortoni, Fabrizio Crico, Mario Aiudi, Augusta Procesi, Paolo Piluso e Stefano Borgia.

Loredana Bertè, invece, ha scelto Lisa Manosperti, Aida Cooper, Rossella Coci, Rosalba Pizzo, Diego Vilar e Ronnie Jones.

Clementino, infine, Sebastiano Procida, Alex Sure, Peppe Quintale, Minnie Minoprio, Luigi Raguseo e Maria Teresa Reale.

The Voice Senior 2023, sesta puntata 24 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire The Voice Senior in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.