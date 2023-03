The Voice Kids 2023, Melissa Agliottone è la vincitrice

The Voice Kids 2023 ha la sua vincitrice: ad aggiudicarsi, infatti, il titolo è stata Melissa Agliottone. 12 anni, marchigiana (precisamente di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo), si è presentata alle Blind Audition rivelando che il suo sogno sarebbe quello un giorno di calcare il palco del teatro Ariston di Sanremo.

La prima a girarsi per lei, che aveva portato alle Blind Fallin’ di Alicia Keys, è stata Loredana Bertè, a cui è bastato un secondo da quando Melissa ha messo le dita sul pianoforte per capire di girarsi, premendo il famoso pulsante rosso sulla sua poltrona. La Bertè ha deciso però di bloccare anche Gigi D’Alessio, che è stato in realtà il secondo girarsi. Insieme a loro si sono girati anche gli altri coach, sia i Ricchi e Poveri sia Clementino.

Martina può quindi scegliere fra tre coach su quattro e, nonostante D’Alessio cerchi di spingere la giovane concorrente a non scegliere la collega che lo aveva bloccato, impedendogli la possibilità di poter avere nel suo team la ragazzina, Martina sceglie proprio il team Loredana.

Nella prima esibizione che porta per la finale di The Voice Kids 2023 Melissa Agliottone torna ancora una volta al pianoforte: questa volta il pezzo interpretato è Shallow, famosa colonna sonora del film A star is born con Lady Gaga e Bradley Cooper, che interpretano il brano a due voci nel film.

Dopo le esibizioni di tutti i dodici cantanti portati in finale, ai coach è spettata la scelta di decidere chi del proprio team dovesse giocarsi la vittoria finale: Loredana Bertè punta su Melissa Agliottone, che per la sfida finale con le altre cantanti portate avanti dai loro coach – Ranya Moufidi (team Clementino), Ilary Alaimo (team Gigi), Ginevra Dabalà (team Ricchi e Poveri) – si gioca di nuovo l’interpretazione al piano di Fallin’.

Così, grazie al voto del pubblico presente in studio, Melissa Agliottone si è aggiudicata la vittoria di The Voice Kids 2023.