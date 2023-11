Focus ascolti: The voice kids 2: un titolo che convince e vince la gara con gli esordi degli ultimi tempi di Rai1

Partenza positiva e non poteva essere altrimenti dopo il “test” molto buono della passata stagione tv per The voice kids 2. Con una media di 3.943.956 telespettatori ed il 22,38% di share, la prima puntata della seconda edizione dello spettacolo musicale condotto da Antonella Clerici, vince il confronto con la premiere dello scorso anno che si era fermata ad una media di 3.588,848 telespettatori ed il 22,87% di share. Dato quest’ultimo in leggerissima flessione, ma ricordiamo che lo scorso anno il programma ebbe una durata maggiore di circa mezz’ora ed andò in onda di sabato sera.

The voice kids 2 ed il confronto con Ciao Darwin

I contatti della prima puntata di The Voice kids 2 sono stati quasi 9 milioni, per una permanenza del 44,26%. Un dato questo che assume ancora maggiore rilevanza perchè lo show di Antonella Clerici se l’è dovuta vedere con uno dei titoli storici di maggior successo di Canale 5, ovvero quel Ciao Darwin che si è portato a casa 3.987.000 telespettatori ed il 25% di share.

The voice kids ed i dati per target

Passando al nostro consueto volo d’uccello sui target, possiamo vedere come The Voice kids, come consuetudine della rete che lo ha ospitato, ottiene ascolti in share più alti fra il pubblico più maturo. Nel dettaglio vediamo per Voice kids il 40% di share negli over 65 donne, mentre Ciao Darwin in questa fascia d’età si ferma al 14,4%. Lo show di Paolo Bonolis, come consuetudine di Canale 5, porta casa dati più alti fra i più giovani con il 39% nella fascia 4-24 anni uomini ed il 35% nella 25-44 anni uomini. In queste fasce d’età lo show di Rai1 si ferma attorno al 14% di share, sia fra gli uomini che fra le donne.

Per quel che riguarda le aree geografiche The voice kids 2 ottiene una media attorno al 20% nel Nord e nel Centro e del 27% nel Sud. All’incirca i medesimi dati di Ciao Darwin. Nella mappa di posizionamento vediamo The Voice kids 2 verso la zona del pubblico più adulto, insieme a Rete 4 e a Rai premium. Ciao Darwin è nel lato opposto, quello del pubblico più giovane, insieme a Real time, Tv8 e Italia 1.

The voice kids 2, l’esordio più alto fra quelli di Rai1

L’esordio di venerdì dello show di Antonella Clerici è stato il più alto in valori assoluti dell’ultimo anno e mezzo della prima rete, inferiore solo ad Affari tuoi formato famiglia (4,2 milioni di telespettatori) della primavera 2022. Rispetto alle produzioni di Rai 1 della stagione The Voice Kids 2 risulta superiore anche ai debutti di Tale e Quale Show (3 milioni) e Ballando con le stelle (3.2 milioni).

Un titolo da tutelare meglio

Un dato dunque quello della prima puntata della seconda stagione di The voice kids che conferma lo show condotto da Antonella Clerici fra i titoli forti dell’intrattenimento prime time Rai. Un titolo che forse avrebbe potuto essere tutelato meglio rafforzandone il brand, contro programmando meglio l’esordio di un varietà ad esso molto affine, come quel Io canto generation di Canale 5. Magari con una fiction che pescasse nel pubblico giovane -punto di forza di Canale 5- ma con un largo seguito anche fra i più maturi, magari come Un Professore 2.

Compito questo non assegnabile, va detto per inciso, ad un prodotto giusto per una fruizione non lineare com’è invece Noi siamo leggenda, posizionato il mercoledì su Rai2. Per altro lo show di Gerry Scotti mercoledì avrà “contro” una prima serata informativa condotta da Bruno Vespa (lo Speciale Porta a porta sulle vittime della mafia). Programma questo che non può di certo dirsi un competitor di Io canto generation, che quindi potrà veder crescere ulteriormente il proprio dato di ascolto della prima puntata, già eccellente, rafforzandone pure il brand.