No, non è Mare Fuori, ma Noi Siamo Leggenda guarda allo stesso pubblico. Se riuscirà ad ingranare, potrà diventare un successo (soprattutto per le piattaforme)

Non avranno supercattivi da sconfiggere, ma i cinque protagonisti di Noi Siamo Leggenda, con i loro superpoteri, hanno una missione più ardua: riavvicinare ad una Raidue che sta soffrendo non poco in prima serata un pubblico in cerca di una storia che sappia essere accattivante, originale e densa di contenuti. Bissare, insomma, il successo di Mare Fuori (che però giunse soprattutto grazie al web) pur non copiandolo. Ci riuscirà?

La recensione di Noi Siamo Leggenda

Non è Mare Fuori (ma non se lo dimentica)

Per ora, dai primi due episodi andati in onda riusciamo a cogliere solo una certezza: Noi Siamo Leggenda non scimmiotta Mare Fuori, e non è poco. Il rischio che ci trovassimo di fronte ad una serie simile per temi e personaggi è stato scongiurato fin dall’inizio.

Qualsiasi sarà l’esito di questa serie, dunque, le va dato atto di aver intrarpreso una strada totalmente differente rispetto al teen drama ambientata nel penitenziario di Nisida e di aver osato, con qualche anno di ritardo rispetto all’estero, a proporre un genere nuovo per il giovane pubblico italiano.

Osato sì, ma con l’accorgimento di scegliere nel cast alcuni attori che provengono proprio da quel Mare Fuori diventato evento seriale dell’anno. Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio tornano insieme sul set, in una sorta di reunion voluta anche per avvicinare il pubblico che li ha apprezzati in Mare Fuori e che continua a seguirli nei loro impegni successivi. Nulla di strano, sia chiaro, ma la loro presenza sa di “assicurazione” da parte della produzione di una fetta di pubblico che li seguirebbe ovunque.

Un genere tv nuovo per un vasto terreno da esplorare (ma che deve ingranare)

Noi Siamo Leggenda, dicevamo, osa con un genere nuovo per la tv italiana: unisce il teen drama ai superhero drama (sebbene, come già detto, i protagonisti non abbiamo un villain vero e proprio da combattere), creando una fusione inedita per la tv italiana. Adolescenti con superpoteri più preoccupati per le loro vite piuttosto che di come gestire le loro abilità, all'estero erano già stati visti in Misfits, serie inglese diventata cult ma che aveva scelto una direzione differente, quella del politically uncorrect.

Nella nuova serie tv di Raidue non c’è provocazione o irriverenza, ma c’è l’onestà di voler portare sul piccolo schermo una fase della vita che tutti ricordiamo con un misto di nostalgia e terrore. Perché l’adolescenza, nelle sue mille sfaccettature, può diventare un terreno da esplorare davvero molto vasto, cosa che Noi Siamo Leggenda promette di fare nel corso della prima stagione.

L’ambizione è tanta, insomma, per un prodotto che, però, sembr dover ancora ingranare. La prima serata -ovvero i primi due episodi, su un totale di dodici- non ha riservato particolari scossoni alla trama, la cui premessa era stata ampiamente annunciata da mesi.

A questa premessa servono ora degli sviluppi e, soprattutto, che il mondo dei personaggi più giovan s’intrecci con quello degli adulti al loro fianco per non finire in un circolo vizioso senza via di scampo. Speriamo, insomma, che Noi Siamo Leggenda stia solo scaldando i motori.

Il successo passerà da RaiPlay e Prime Video

Una cosa è certa, e l’abbiamo imparata con il già citato (e perdonateci se lo abbiamo fatto più volte) Mare Fuori: per stabilire il successo di una serie che parla ad un pubblico molto giovane come Noi Siamo Leggenda non basterà basarsi sugli ascolti tv.

La serie esce in contemporanea su RaiPlay e Prime Video: saranno proprio le piattaforme ad avere un ruolo cruciale nel diffondere la storia di questi adolescenti con i superpoteri ed a stabilirne un eventuale successo. Il passaggio televisivo è solo una prassi: la vera avventura di Noi Siamo Leggenda, semmai, comincierà da un computer o da un tablet.