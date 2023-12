Ci sarà un seguito delle avventure degli adolescenti con i superpoteri di Raidue? Per sapere se Noi Siamo Leggenda 2 si farà oppure no, bisogna ancora aspettare, dal momento che dalla Rai non sono ancora giunte indicazioni in merito ad una seconda stagione della serie. Possiamo, però, analizzare l’andamento della prima stagione (che si conclude oggi, mercoledì 20 dicembre 2023) e valutare le possibilità di un sequel.

Noi Siamo Leggenda 2 ci sarà?

Come detto, la Rai per ora non si è espressa in merito ad una seconda stagione della serie, che però troverebbe dal punto di vista narrativo terreno fertile per proseguire con nuove puntate. La storia, infatti, mette al centro un gruppo di adolescenti che scopre di essere dotato di poteri speciali, che deve imparare a gestire mentre affrontare uno dei periodi più difficili per l’essere umani, ovvero l’adolescenza.

Nel caso di rinnovo per una seconda stagione, quindi, Noi Siamo Leggenda potrebbe continuare a raccontare le avventure dei protagonisti che abbiamo già conosciuto, ma anche introdurne di noi, dando spazio a nuove storie ed a nuovi poteri da conoscere. Un po’ come accaduto con Mare Fuori, in cui alcuni personaggi sono presenti fin dalla prima stagione, mentre altri, esaurito il loro arco narrativo, hanno lasciato spazio a nuovi volti e nuove storie.

Noi Siamo Leggenda, ascolti

La prima stagione, che ha debuttato su Raidue mercoledì 22 novembre e che è andata in onda tutti i mercoledì sera ad eccezione di una puntata, trasmessa giovedì 7 dicembre, ha avuto nelle sue prime cinque serate su un totale di sei una media di 754.900 telespettatori (4,9% di share).

Numeri, questi, che però devono essere affiancati da altri dati, quelli relativi alle visualizzazioni in streaming. Noi Siamo Leggenda, infatti, oltre ad essere disponibile su RaiPlay è anche nel catalogo di Prime Video, dal momento che la serie è una co-produzione con la piattaforma di Amazon.

Attualmente, proprio su Prime Video Noi Siamo Leggenda occupa il terzo posto delle produzioni più viste in Italia, mentre su RaiPlay è al quinto posto delle fiction italiane più visualizzate. In questo caso, però, bisognerà aspettare, per capire se Noi Siamo Leggenda riuscirà a godere del passaparola dei giovani spettatori e spettatrici e ricreare il fenomeno che è stato, nei mesi scorsi, Mare Fuori.