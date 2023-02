The Umbrella Academy: Nick Offerman e Megan Mullally nel cast della quarta stagione

La quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy darà il benvenuto a tre attori molto amati dal pubblico, nel tentativo di Netflix di chiudere questa serie col botto dopo due stagioni di grande successo e una terza stagione che ha fatto storcere il naso anche ai fan più accaniti.

Nick Offerman e Megan Mullally, da anni coppia nella vita e non nuovi a interpretare marito e moglie anche sul set, entrano a far parte del cast nel ruolo del dottor e della dottoressa Gene e Jean Thibedeau, due professori universitari che finiranno nel caos delle timeline che si è venuto a creare negli ultimi episodi della terza stagione.

Offerman, reduce dal successo della sua partecipazione al terzo episodio di The Last Of Us, dove ha dato volto, voce e cuore a Bill, il survivalista che nel momento più buio e difficile per l’umanità riesce a trovare l’amore grazie a Frank, interpretato da Murray Bartlett.

Megan Mullally, storica interprete di Karen nella serie televisiva Will & Grace, è sposata con Offerman dal 2003 e insieme a lui ha partecipato, anche soltanto per un episodio, a tantissime serie tv nel corso degli anni. Qualche esempio? Will & Grace e Parks and Recreation, ma anche film come Hotel Transylvania e Infinity Baby.

La coppia si ritroverà a fare la coppia anche nell’ultima stagione di The Umbrella Academy e insieme a Nick Offerman e Megan Mullally entrerà nel cast anche David Cross, chiamato a interpretare il timido e onesto imprenditore Sy Grossman, disposto a tutto pur di riallacciare i rapporti con la figlia da cui è stato separato. Netflix spiega che Grossman non si fermerà davanti a nulla pur di ritrovare la figlia e, se conosciamo un po’ l’universo di The Umbrella Academy, questo significherà tanti guai per i nostri protagonisti.

I tre nuovi personaggi saranno inediti anche per i fan del materiale originale da cui è tratta la serie.