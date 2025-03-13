The Traitors Italia: Prime Video ha annunciato un nuovo reality show, disponibile in autunno, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

Prime Video ha annunciato ufficialmente un nuovo reality show dal titolo The Traitors Italia, versione italiana del format olandese De Verraders (trad. “I traditori”), prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studio.

Il reality show, che sarà disponibile sulla piattaforma di Amazon in autunno, sarà condotto da Alessia Marcuzzi che, recentemente, sempre su Prime Video, ha condotto la prima stagione di Red Carpet – Vip al tappeto, insieme alla Gialappa’s Band.

È stato reso noto anche il cast relativo ai concorrenti che prenderà parte a questo nuovo reality: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.

The Traitors Italia: cos’è

“Fidarsi di qualcuno è normale, fidarsi di tutti è letale!”: questo è il claim di The Traitors Italia che, istintivamente e inevitabilmente, riporta alla mente La Talpa, tornato (con scarso successo) in onda nel 2024 con una nuova edizione su Canale 5.

The Traitors, format premiato ai BAFTA e agli Emmy e distribuito in trenta territori, viene presentato come un “reality show psicologico” con un “avvincente intrigo di tradimenti e inganni”.

In questo reality, i concorrenti si aggireranno in una magione, sfidandosi in un gioco che prevede un lavoro di squadra per completare missioni e accumulare un montepremi in denaro. Tra i concorrenti, però, si nasconderanno dei traditori, che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale, mentre i leali, ignari dell’identità dei traditori, lavoreranno in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.

Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio in parti uguali.

Di seguito, il trailer ufficiale della prima edizione italiana, condiviso sui social.