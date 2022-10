The Thing About Pam su Top Crime la miniserie con Renée Zellweger che racconta una storia vera

The Thing About Pam è la nuova miniserie true crime in prima visione assoluta su Top Crime da martedì 4 ottobre 2022. Composta da 6 episodi divisi in 3 settimane, disponibili in live streaming su Mediaset Infinity, la miniserie si è fatta notare soprattutto per la presenza di Renée Zellweger, attrice vincitrice di due Oscar e 4 Golden Globe, che raramente si concede alla televisione. E obiettivamente vedere una miniserie in prima tv assoluta con un’attrice così importante relegata su Top Crime (con tutto il rispetto per la rete), fa uno strano effetto, ma testimonia la difficoltà di proporre determinati prodotti sui primi 9 tasti del telecomando. Scopriamo insieme qualcosa in più della miniserie.

The Thing About Pam, la trama

La miniserie The Thing About Pam racconta la storia dell’omicidio di Betsy Faria e del ruolo della sua amica Pam Hupp in questa vicenda. Uccisa con più di 50 coltellate nel 2011, inizialmente la polizia arresta il sospettato più ovvio, il marito che viene condannato in un primo processo nonostante le poche prove. Ma pian piano emerge un piano diabolico messo in atto dall’amica e imprenditrice Pam Hupp, l’ultima che ha visto Betsy viva.

The Thing About Pam dal caso alla miniserie

La miniserie racconta in modo dettagliato ma con un personale gusto ironico, la tragica storia vera dell’omicidio di Betsy Faria. Betsy lavorava insieme a Pam Hupp a Troy in Mossouri, era sposata con Russell Scott Faria e aveva due figlie. Nel 2010 scopre di avere il cancro e nel 2011, purtroppo, le vengono scoperte metastasi al fegato. A dicembre di quell’anno, senza dire niente a nessuno, Betsy decide di cambiare il destinatario della sua assicurazione sulla vita dando tutto a Pam.

Dopo una seduta di chemioterapia, Betsy viene ritrovata morta, colpita da 55 coltellate nella sua casa. L’ultima a vederla viva era stata Pam. Ma a esser arrestato, anche grazie alla testimonianza di Pam, è il marito Russ. Soltanto nel 2016 dopo una prima sentenza di condanna, l’uomo viene assolto e scarcerato in appello, quando il suo avvocato riuscì a presentare delle prove che non vennero incluse nel precedente processo e che incriminavano direttamente Pam. La donna venne così dapprima indagata, poi arrestata per un altro caso di omicidio, quello di Louis Gumpenberger che avrebbe voluto far ricadere sempre su Russ ma che l’ha portata in carcere. Condannata all’ergastolo, Pam sta aspettando il processo per l’omicidio di Betsy mentra la polizia sospetta posa esser coinvolta anche nell’omicidio della madre.

Il caso di Pam Hupp è stato raccontato a lungo dai media americani, dapprima dalla tv locale KTVI che vi ha dedicato oltre 50 inchieste, poi in sei episodi del programma Daeteline di NBC che ne ha realizzato anche un podcast. Così è proprio il gruppo Comcast- Universal a iniziare a lavorare allo sviluppo di una miniserie di fiction. La storia è stata raccontata anche da Daniel Blake Smith ha annunciato che stava lavorando a Proof, film basato sulla storia di Russ e del suo avvocato difensore Joel Schwartz. Il Riverfront Times ha affermato “poche storie sono così perfette per la serializzazione” e, nel 2020, NBC News Studios e Blumhouse Television comunicano la co-produzione di una serie dedicata.

Tra gli altri progetti legati al caso sono stati scritti due libri, nel 2012 Countdown to Murder: Pam Hupp e, nel 2022, il secondo, Bone Deep: Untangling the Betsy Faria Murder Case. Inoltre è stato prodotto anche il docudrama di People Magazine Investigates, in onda su Investigation Discovery e in streaming su Discovery+.

The Thing About Pam, quante puntate sono?

La miniserie è composta da 6 puntate rilasciate da Top Crime al ritmo di due a settimana dal 4 ottobre fino al 18, disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

The Thing About Pam le immagini

Il trailer in lingua originale.

The Thing About Pam il cast

Renée Zellweger, che figura anche come produttrice esecutiva della serie, interpreta la protagonista, Pam Hupp. L’attrice si è interessata alla storia confessando di avere una sorta di “ossessione” per Dateline. Per interpretare la Hupp, inoltre, l’attrice ha indossato protesi per il viso e il corpo, che richiedevano 120 minuti per essere applicate.

Renée Zellweger è Pam Hupp

Josh Duhamel è Joel Schwartz, avvocato difensore di Russ Faria

Judy Greer è Leah Askey, procuratrice del processo Faria

Gideon Adlon è Mariah Day la figlia di Betsy

Sean Bridgers è Mark Hupp il marito di Pam

Mac Brand è il detective McCarrick assegnato al caso

Glenn Fleshler è Russ Faria, marito di Betsy

Katy Mixon è Betsy Faria

The Thing About Pam, dove in streaming

Gli episodi in prima visione di The Thing About Pam in onda su Top Crime sono in live streaming suMediaset Infinity (gratuitamente), al momento non è stato definito se resteranno on demand per un periodo limitato di tempo o se resteranno in modalità cofanetto.

The Thing About Pam, ci sarà una seconda stagione?

Naturalmente no visto che si tratta di una miniserie e la vicenda è conclusa nell’arco dei sei episodi.