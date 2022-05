Debutta oggi, martedì 10 maggio, la seconda stagione di The Son su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW. Seconda che è anche l’ultima stagione di una serie tv prodotta da Sonar Entertainment per AMC e rilasciata tra il 2017 e il 2019 negli Stati Uniti. La serie venne, infatti, cancellata per i risultati poco entusiasmanti in termini di ascolto con una prevalenza di pubblico adulto poco attrattivo per il canale cable americano AMC, ma anche perchè, come riportava deadline all’epoca dei fatti, Pierce Brosnan (il protagonista) aveva firmato un contratto per un impegno di breve durata.

The Son, la trama

Tratta dal romanzo di Phlipp Meyer anche autore della sceneggiatura, la serie racconta le vicende di Eli McCullough un proprietario terriero senza scrupoli nel Texas dei primi anni del ‘900, durante l’avvento del capitalismo. La storia della famiglia di Eli ricalca quella dello stesso stato sempre più lanciato verso il capitalismo. La storia parte però nel 1849 quando Eli e Martin McCullough vengono rapiti da dei nativi Comanche mentre i loro genitori sono uccisi.

Eli così cresce nella tribù, con quel ricordo nella testa, diventando uno degli imprenditori più ricchi e spietati del Texas, chiamato “il lord del bestiame”. Quando il suo impero con il passare degli anni entra in crisi, Eli deve trovare il mondo di rilanciare i propri affari, diventando il “lord del petrolio” mentre i rapporti con il figlio sono sempre più complicati.

La seconda stagione

Nella seconda stagione della serie, Eli e la sua famiglia devono cercare di difendere i propri possedimenti, dovendo fare i conti con i ricordi di un passato che lo tormento e un futuro incerto e ricco di insidie. Eli si fa strada tra frodi, sotterfugi e omicidi, tecniche imparate crescendo con i Comanche, al contrario il figlio Pete ha uno spirito più idealista e attento alla morale con cui si gestiscono gli affari.

Nel passato vediamo quello che succede nel 1851 quando il giovane Eli da poco sposato, è costretto ad assumere una posizione di guida della tribù mentre i Comanche rischiano di veder crollare il loro impero. Ci sarà spazio anche per il futuro quando nel 1988 quando l’ottantacinquenne Jeanne Anne McCoullogh pronipote di Eli, deve fare i conti con un vecchio segreto di famiglia.

The Son il cast

A guidare il cast di The Son c’è Pierce Brosnan nei panni dello spietato Eli McCoullogh, interpretato nella sua versione da giovane da Jacob Lofland. Il figlio più piccolo di Eli, Pete, è interpretato da Henry Garrett, Jess Weixler interpreta sua moglie Sally. Zahn McClarnon è Toshway il capo tribù Comanche che rapisce e cresce Eli.

Nel cast anche Elizabeth Frances nei panni di Paririe Flower, amore giovanile di Eli; Paola Nunez è Maria Garcia, amica di Pete mentre Sydney Lucas è Jeannie McCullough la figlia di Pete ed erede del nonno Eli (Lois Smith la interpreta nel futuro da anziana). James Parks è Niles Gilbert proprietario di un locale e membro di un gruppo che diventerà il KKK.

Tra le novità della seconda stagione:

Jeremy Bobb è Buddy Monahan, petroliere

Duke Davis Roberts è Nocona amico del giovane Eli

Glen Stantin è Fat Wolf, figlio di Toshaway

David Sullivan è Matthew Wentworth capitano della guardina Nazionale del Texas

Alex Hernandez è Ulises Gonzales un immigrato che lavora per Jeannie

The Son la programmazione

L’appuntamento con i 10 episodi della seconda stagione di The Son – Il figlio è da martedì 10 maggio su Sky Atlantic alle 21:15 anche in streaming su NOW. Per chi non ama la programmazione lineare, le puntate sono on demand fin dal mattino con il cofanetto completo che sarà poi disponibile insieme a quello della prima stagione nel Box Sets.

The Son in streaming

Le due stagione di The Son – Il figlio sono in streaming su NOW, la prima è già disponibile in modalità cofanetto, la seconda sarà caricata al ritmo di due puntate a settimana.

The Son le location

La serie western The Son è stata girata in Texas, nei dintorni di Austin e nella contea di Gonzales dove sono state girate alcune scene.