Torna The Rookie, la serie tv con Nathan Fillion nei panni dell’ormai ex recluta della polizia di Los Angeles. La sesta stagione arriva in Italia mentre negli Stati Uniti è iniziata da poche settimane la settima stagione e fa un po’ impressione passare dalle immagini della California in fiamme a quelle classiche della Los Angeles di film e serie tv. Ma in fondo se non si dice ad Hollywood “the show must go on” dove si dovrebbe dire. La sesta stagione di The Rookie è composta da soli 10 episodi rispetto ai 22 della quinta. Una riduzione legata allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori dell’estate del 2023, la stagione, prodotta da Entertainment One, è andata in onda tra febbraio e maggio 2024 su ABC.

The Rookie 6 in Italia, gli episodi su Rai 2

Le puntate del 16 gennaio

6×01 La maledizione dell’ultimo turno: la serie riparte dal finale della quinta stagione quando Celina e Aaron vengono aggrediti mentre erano fuori servizio. Aaron è in fin di vita e gli aggressori ripetono a Celina uno strano ritornello. Una serie di rapine e aggressioni servono a distrarre la polizia e attaccare la banca federale. Nella puntata c’è un salto in avanti di sei settimane, conosciamo la psicologa Blair London che consente ad Aaron di rientrare in servizio. Le nozze tra John e Bailey sono imminenti ma nell’ultimo turno di servizio a Nolan capita di tutto.

6×02 Vigilia a sorpresa: l’organizzazione delle nozze di Nolan diventa sempre più complicata, Oscar Hutchinson denuncia Nolan e Skip Tracer Randy impegna l’anello di Bailey per errore.

6×03 Guai in Paradiso: nemmeno in viaggio di nozze possono star tranquilli Nolan e bailey, nel loro resort ci scappa il morto e devono indagare. Nolan chiederà l’aiuto di Harper e Lopez che manderanno i rinforzi

The Rookie 6, quante puntate sono?

La sesta stagione è composta da 10 episodi.

The Rookie 6, il cast

A guidare il cast di The Rookie c’è ancora una volta Nathan Fillion nei panni di John Nolan. Il ruolo dell’agente simpatico, ma anche maturo e in grado di dare consigli ai più giovani, è perfetto per l’attore che è abile nel destreggiarsi tra le due sfumature del carattere. Nel corso delle stagioni gli altri personaggi hanno sempre più preso spazio nella serie che è così diventata corale e meno incentrata soltanto sul personaggio di Fillion.

Nathan Fillion è John Nolan

Alyssa Diaz è Angela Lopez, diventata ormai detective e mamma del piccolo Jack avuto con l’avvocato poi procuratore Wesley Evers (Shawn Ashmore)

Melissa O’Neill è Lucy Chen, la recluta entrata insieme a Nolan, in questa stagione deciderà di specializzarsi come agente sotto copertura e farà finalmente chiarezza dei suoi sentimenti verso Bradford.

Eric Winter è il sergente Tim Bradford

Mekia Cox è Nyla Harper

Jenna Dewan è Bailey, vigile del fuoco fidanzata di Nolan

Tru Valentino è Aaron Thorsen

Richard T. Jones è il sergente Wade Grey

Lisseth Chavez è Selina Juarez, la recluta affidata a Nolan

The Rookie 6, in streaming su Netflix?

La sesta stagione di The Rookie è in streaming contemporaneo su RaiPlay con le puntate che restano poi disponibili nei giorni successivi. Prossimamente la sesta stagione passerà su Netflix dove sono disponibili le prime 5 stagioni.

The Rookie 6, la programmazione

Il primo appuntamento su Rai 2 con The Rookie 6 è da 3 episodi. Volendo finire in tempo per Sanremo, probabilmente ci saranno due settimane con 2 episodi e un ultimo appuntamento con 3 episodi così da terminare il 6 febbraio.

The Rookie 7 si farà?

Assolutamente si. La settima stagione è iniziata il 7 gennaio su ABC ed è composta da 18 episodi.