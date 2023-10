The Reunion è la miniserie thriller in partenza da mercoledì 4 ottobre su Rai 2 in prima serata. Ambientata in Costa Azzurra, The Reunion è una co-produzione europea nata all’interno dell’Alleanza tra broadcaster pubblici Rai, France Television e ZDF, adattamento del romanzo di Guillaume Musso La Ragazza e la Notte, pubblicato in Italia da La Nave di Teseo nel 2018. La miniserie in 6 episodi The Reuinon, è stata girata in inglese, ha come protagonista Ioan Gruffudd (Liar, Forever) ed è distribuita da MGM a livello internazionale. Vediamo tutto quello che ci aspetta da questa miniserie di Rai 2.

The Reunion, la trama

Un giallo tra passato e presente per The Reunion, la miniserie tratta dal romanzo La Ragazza e la notte. In un prestigioso college internazionale, nell’innevato inverno del 1997 sulla Costa Azzurra, scompare una ragazza Vinca, che aveva una relazione con il suo professore. Nel 2022 lo scrittore Thomas decide di lasciare Londra e tornare in Costa Azzurra per ritrovare Maxime e Fanny, amici inseparabili con cui non parla più da quella notte di 25 anni prima.

Durante la rimpatriata del liceo scoprono che sta per essere demolita la loro vecchia palestra. Là dove nel dicembre del 1996 i tre amici murarono un cadavere. Riusciranno a evitare di essere coinvolti? E la scomparsa di Vinca è legata a quella stessa vicenda?

The Reunion la trama delle puntate

Mercoledì 4 ottobre

Episodio 1: Lo scrittore di successo Thomas Degalais durante un firma-copie riceve un invito per una reunion della sua vecchia classe nel collegio internazionale di Antibes sulla Costa Azzurra. Il suo ex amico Maxime lo invita a non tornare, ma Thomas decide di ritrovare quegli amici che non vede da 25 anni, nonostante la tragedia del passato. Era il 1997 quando sparì una loro compagna Vinca. Thomas scopre che stanno per abbattere la palestra della scuola, portando alla luce un vecchio segreto.

Episodio 2: Manon, un’ex compagna di classe di Max e Thomas, si occupa delle indagini sul ritrovamento del cadavere nel pavimento della scuola con accanto 100 mila franchi. Thomas, Max e Francis rischiano di essere collegati a questo vecchio crimine, mentre si continua a indagare sulla sparizione di Vinca.

The Reunion, quante puntate sono

La miniserie The Reunion è composta da 6 puntate divise su tre settimane da Rai 2 e RaiPlay.

The Reunion, il romanzo

La miniserie The Reunion è l’adattamento del romanzo di Gullaume Musso La Ragazza e la notte uscito nel 2018. Sydney Gallonde al Monte-Carlo Television Festival del giugno 2022 ha spiegato come l’autore è stato coinvolto nelle diverse fasi dello sviluppo della serie e il regista Bill Eagles ne ha elogiato lo sviluppo dei personaggi resi credibili nella loro evoluzione dai 18 e nei successivi 25 anni. Musso ha raccontato come gli anni da docente in una scuola internazionale nel Sud della Francia, lo hanno ispirato per realizzare il romanzo.

The Reunion, il cast

Ioan Gruffudd, di origini scozzesi, guida il cast di The Reunion nei panni di Thomas Degalais, l’attore è stato in Liar ed è il protagonista di Forever. La misteriosa Vinca è interpretata da Ivanna Sakhno attrice ucraino-americana. Vahina Giocante è Fanny Brahimi, Gregory Fitoussi (Mr Selfridge, Peaky Blinders) è Maxime Biancardini, Dervla Kirwan è Annabelle Degalais la mamma di Thomas nelle scene nel passato, Shemss Audat è Manon Agostini la poliziotta che indaga sul caso.

Ioan Gruffud è Thomas Degalais (Billy Gunnion da giovane)

Ivanna Sakho è Vinca

Gregory Fitoussi è Maxime Biancardini (Loyan Pons de Vier da giovane)

Dervla Kirwan è Annabelle Degalais

Vahna Giocante è Fanny Brahimi (Stella Lelouch da giovane)

Shemss Audat è Manon Agostini

The Reunion su RaiPlay

La miniserie è in streaming live su RaiPlay dove le puntate resteranno disponibili dopo la messa in onda.

The Reunion 2 si farà?

No, si tratta di una miniserie.