Le avevamo già imparate ad amare lo scorso anno le protagoniste di The Real Housewives di Napoli, l’uppery class partenopea formata da donne ricche e talentuose che ci raccontato nell’ormai noto show di Real Time della loro vita di tutti i giorni. Dopo essere tornare in esclusiva sulla piattaforma Discovery+ lo scorso 9 aprile, sono ora pronte al debutto sul canale 31 del digitale, a partire da questa sera in prima serata, con la seconda stagione del format di successo che le ha rese note.

Questa sera, dunque, in prima serata su Real Time al debutto la nuova stagione di The Real Housewives di Napoli, che promette di intrattenerci con puntate esilaranti e a seconda dei casi anche molto chic. Come anticipato dalla piattaforma di casa Discovery, infatti,

“Le Real Housewives di Napoli non si vedono da tempo e hanno lasciato dei conti in sospeso dagli ultimi infuocati incontri. I sassolini nelle scarpe sono tanti e tutte fremono per liberarsene nella maniera più rumorosa possibile. Anche in questa stagione non mancheranno party ed eventi esclusivi in case e ville da sogno. Seguiremo la vita glamour delle protagoniste andando anche a scovare debolezze e problematiche di tutti i giorni, con il lavoro, con i figli, con i loro compagni di vita e, ovviamente, con le loro amiche”.

Nella nuova stagione del format vedremo nascere nuove alleanze tra alcune delle storiche protagoniste del programma, mentre altre amicizie datate si trasformeranno improvvisamente in un qualcosa di nuovo. Ciò che Real Time promette, e chi ha già avuto modo di seguire la serie tv su Discovery+ lo conferma, è che questa nuova stagione sarà a dir poco esplosiva.

Non mancheranno inoltre le new entry per questo secondo anno consecutivo. Tra le Real Housewives di Napoli stavolta ritroveremo le già conosciute Daniela, giornalista impegnata nel sociale, Maria Consiglio, Raffaella, che vive a Torre del Greco ed è una mamma divorziata, e Simonetta, psicologa, stilista e networker e in ultimo Stella, sposata e divorziata per ben tre volte. Si aggiungeranno tuttavia nuove regine dell’uppery side di Napoli come Januaria, eccentrica socialite che vive tra Milano, Gstaad e il centro di Napoli, e Alessandra, che vive a Chiaia con un marito e cinque cagnolini e che in The Real Housewives di Napoli conosceremo come la Cenerentola del gruppo per le sue origini umili.

Anche la seconda stagione del programma è prodotta da Ftm Entertainment di Fatma Ruffini per Discovery Italia.