The Night Fall e non solo: Berlusconi alla ricerca del nuovo Can Yaman. Le soap turche da non perdere su Mediaset

Mediaset non si arrende. Cologno Monzese vuole incentivare ulteriormente il legame con la Turchia, Piersilvio Berlusconi da qualche anno ha scelto di comprare le serie turche perchè ha notato interesse da parte del pubblico. Tutti (o quasi) guardano le soap: al pomeriggio e alla sera, parola di Piersilvio Berlusconi, il pubblico non si perde un episodio.

Il consiglio, al Patron di Mediaset, lo diede sua madre che rimase folgorata positivamente da Terra Amara. Allora Cologno Monzese decise di investire prepotentemente su un certo tipo di mercato. Complice anche il successo che ha ottenuto Can Yaman in Italia. Dalle serie turche a Sandokan, passando per la breve parentesi sentimentale con Diletta Leotta, e il successo di Viola Come il Mare. Ora Piersilvio Berlusconi vuole trovare un altro Can Yaman da lanciare in Italia.

The Night Fall, la soap sulle orme di Terra Amara

L’ispirazione può nascere proprio da The Night Fall, il contenuto seriale dovrebbe arrivare su Mediaset tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Il titolo originale è Bir Gece Masalı. Una fiction basata su intrecci, capovolgimenti di fronte e colpi di scena. Inoltre la scrittura degli episodi è molto fitta. In grado di tenere alta la tensione dello spettatore fino all’ultimo. Anche in questo caso, gli episodi saranno molti. Tutti disponibili anche su Mediaset Infinity.

La novità principale – a livello di equipe – è Burcu Yazgi Coskun. Giovane attrice turca che, dalle parti di Istanbul è molto conosciuta. Berlusconi punta alla ribalta anche in Italia. In tal senso ringrazia Burak Deniz che, nello Stivale, è molto conosciuto grazie al successo di Another Love. Un interprete, presente anche nella prossima The Night Fall, che potrebbe seguire tranquillamente le orme di Can Yaman.

Le principali novità

La storia di The Night Fall, priva di spoiler, si basa sul ritorno a Denizli di Mahir, commissario di Polizia destinato a ripercorrere le ombre del proprio passato. L’uomo si vede costretto a indagare sulla morte del padre, assassinato vent’anni prima. La scoperta di un’amara verità lo costringerà a rimettere tutto in discussione. La serie è thriller ma ha anche spiccate componenti psicologiche. Il senso di mistero viene restituito grazie alle riprese, prevalentemente in notturna, delle strade di Istanbul. Inseguimenti, sparatorie, colpi di scena e tanta passione.

Il pathos, dunque, tornerà a essere protagonista ma The Night Fall non è l’unico titolo di Mediaset da tenere d’occhio. Su Infinity e nel palinsesto generalista targato Cologno Monzese tanti altri sono gli esempi di serialità turca da considerare. Si passa da Endless Love, Tradimento e Terra Amara, fino a Segreti di Famiglia 2 e Love, Reason, Get Even.

I titoli da non perdere

Restando in Turchia, attenzione anche alle commedie romantiche: If You Love e Cherry Season sono un esempio. Senza dimenticare Coincidenze d’amore e Love Is In The Air. Su Mediaset il legame con la Turchia è indissolubile. Basta cercare in palinsesto o sull’applicazione ufficiale gratuita. Le novità sono in arrivo e, per i più nostalgici, c’è sempre il tasto riavvia dall’inizio.