The Night Agent 2 su Netflix: è dura la vita fuori dalla Casa Bianca per Peter Sutherland

Torna il fenomeno The Night Agent su Netflix, che quasi due anni fa riuscì a stupire tutti diventando una hit un po’ a sorpresa, capace di risultare la serie con più visualizzazioni su Netflix del 2023, settima nella classifica delle serie tv in lingua inglese più viste di sempre (dato calcolato sui primi 91 giorni dal rilascio) con ben 98,2 milioni di views. La seconda stagione, composta da 10 nuovi episodi, ha subito quei ritardi a cascata dovuti allo sciopero di sceneggiatori e attori che ha fatto rallentare il rilascio di tutte le produzioni. Nel frattempo però sono già iniziate le riprese della terza stagione e se tutto va bene nel 2026 potremmo vederla. Intanto però scopriamo perché The Night Agent si conferma, anche nella seconda stagione, un piacevole prodotto action.

The Night Agent 2, la trama

La serie The Night Agent è ispirata al romanzo Matthew Quirk che ha fornito la base su cui sviluppare la prima stagione. Nella seconda inevitabilmente Peter Sutherland deve uscire da quel sottoscala della Casa Bianca in cui era stato messo per rispondere a un telefono che non sarebbe dovuto mai squillare, una linea dedicata a un gruppo di agenti segreti specializzati in missioni sotto copertura. Il nostro agente dopo aver salvato la Presidente degli Stati Uniti, viene addestrato per la sua nuova vita da Night Action e ripulito dai tatuaggi che gli coprivano il busto, lo ritroviamo per le strade di Bangkok. Ma non sarà una missione semplice per Peter che si ritroverà al centro di una nuova cospirazione e dovrà capire di chi fidarsi. Nel calderone di questa seconda stagione troviamo agenti corrotti, funzionari dell’ambasciata iraniana, un misterioso manovratore e l’erede di un dittatore di uno stato dei Balcani.

The Night Agent 2, il cast

Gabriel Basso è il protagonista nei panni di Peter Sutherland, accanto a lui torna Luciane Buchanan in quelli di Rose. Tante le novità nel cast con una serie di nuovi personaggi tra nemici e alleati, che Sutherland incontra sul suo percorso a partire da Amanda Warren che interpreta Catherine Weaver. Tra gli altri ci saranno nel cast di The Night Agent 2:

Berto Colon che è Solomon un ex marine diventato braccio destro di un uomo d’affari;

che è Solomon un ex marine diventato braccio destro di un uomo d’affari; Louis Herthum è Jacob Monroe, uomo d’affari;

è Jacob Monroe, uomo d’affari; Arienne Mandi è Noor, funzionaria del distaccamento iraniano alle Nazioni Unite che è in cerca di una nuova vita;

è Noor, funzionaria del distaccamento iraniano alle Nazioni Unite che è in cerca di una nuova vita; Brittany Snow è Alice, partner e mentore di Peter

è Alice, partner e mentore di Peter Teddy Sears è Warren, agente dell’intelligence.

Sviluppata da Shawn Ryan, esperto di serie tv di genere action da SWAT a The Shield, The Night Agent non perde la sua anima e anche nella seconda stagione si dimostra un ottimo prodotto per gli amanti dei thriller e degli action. La serie, però, deve inevitabilmente spostare l’attenzione del pubblico dalla conoscenza dei personaggi di Peter e Rose al complotto internazionale che si dipana puntata dopo puntata. Come sempre capita nelle seconde stagioni, i personaggi principali sono separati e vengono riuniti dal caso e dalle circostanze, preferibilmente c’è qualcuno in pericolo e un altro prova a salvarlo.

Tutto questo si ritrova in The Night Agent che si conferma un buon prodotto d’intrattenimento, adatto a raggiungere il pubblico più ampio possibile provando soprattutto a ritrovare quelli che avevano visto la prima stagione. Il gusto un po’ vintage, da action anni 2000 si ritrova in questa struttura della serie e nella ricerca di nemici facilmente riconoscibili. I complotti internazionali che coinvolgono potenze estere e membri interni a un’agenzia o al governo, sono un altro elemento tipico degli action. Così come quella ricerca costante della rapidità delle scene per restituire la frenesia e l’adrenalina dell’azione, provando a condividerla con il pubblico. Tutto è rapido dai movimenti, ai cambi di scena e location.

The Night Agent si conferma così un prodotto onesto, che intrattiene, incuriosisce al punto giusto e non mira a stravolgere o sconvolgere lo spettatore, in un periodo in cui è già così complicato provare a interpretare la realtà è meglio affidarsi a prodotti semplici e lineari.

The Night Agent 2 le immagini dei nuovi episodi Guarda le altre 3 fotografie →

The Night Agent 3 si farà?

Si, la serie è già stata rinnovata e le riprese sono in corso.

The Night Agent 2, quante puntate sono?

10 puntate da 50 minuti.