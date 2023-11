Tutte le 6 puntate subito disponibili in streaming e on demand su Sky e NOW.

The Lovers su Sky e NOW, una rom-com sfacciata, scorretta e perfettamente contemporanea :trama, cast e recensione

Quante facce ha l’amore? In quanti modi si può raccontare un sentimento universale ed eterno? Nonostante sul rapporto di coppia si sia praticamente detto e raccontato di tutto, film e serie tv continuano a mettere l’amore al centro delle proprie trame. In The Lovers, la serie disponibile da sabato 4 novembre con tutti i 6 episodi da circa 30 minuti direttamente on demand e in streaming, David Ireland declina l’amore in chiave sarcastica, attraverso l’incontro/scontro tra due mondi opposti. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla serie Sky Original.

The Lovers, la trama

Creata dal drammaturgo David Ireland e diretta dal vincitore del BAFTA Justin Martin (Together, Prima Facie), The Lovers racconta l’incontro tra due mondi opposti. Seamus è cresciuto a Londra anche se ha origini nordirlandesi, fa il giornalista politico e ha un suo programma molto seguito, il suo volto è sui bus a due piani della capitale inglese. Janet è la commessa di un supermercato di Belfast dove Seamus si reca una volta a settimana per girare il suo nuovo programma, trasmesso da Belfast per esigenze della rete.

Quando Seamus piomba inaspettatamente (e letteralmente) nel mondo di Janet, i due si scontrano immediatamente, ma si scoprono anche inestricabilmente attratti l’uno dall’altra…

The Lovers, la recensione

Una rom-com (romantic-comedy) moderna, fresca, perfetta per una serata da soli in compagnia. The Lovers prende tutti i cliché del genere, li estremizza e li trasforma con un approccio sarcastico al tema. Seamus e Janet ricordano tante coppie impossibili che finiscono per innamorarsi, dall’imprenditore e la prostituta di Pretty Woman, al libraio e l’attrice di Notting Hill, ma trovano una loro strada per rendersi irresistibili e adorabili.

Non sarà un caso che due tra le migliori commedie romantiche, capaci di raccontare la generazione di millennials over 30, come The Lovers e Still Up arrivino dal Regno Unito. La serialità inglese ha la capacità di immergere nel contemporaneo le storie che racconta, prendendo i canoni dei generi e infondendoli con quel gusto ironico, capaci di trasformare un soggetto banale in una sceneggiatura a tratti irresistibile. Si respira un forte libertà nelle storie, nella costruzione dei personaggi nella serialità inglese. Le loro produzioni rispondono a regole proprie senza conformarsi e cercando sempre di risultare uniche.

In questa nuova produzione Seamus e Janet sono due personaggi a loro modo estranei rispetto alla società che li circonda. Janet ha un umorismo cinico sotto cui nasconde l’animo fragile di chi è stato ferito e non vuole mai mostrare il proprio lato debole. Preferisce scappare piuttosto che affrontare la realtà. Seamus è l’arrogante, sfacciato, snob londinese, con un ego più grande del Big Bang (e il riferimento non è casuale ma lo scoprirete solo guardando la serie), ma anche con un lato romantico e sensibile che è ancora da scoprire.

Ma The Lovers non è leggera, delicata, soffusa, è una serie in cui l’amore è scorretto, difficile da raggiungere, in cui il rapporto si forza fino a raggiungere il proprio obiettivo. I due protagonisti devono mettersi in gioco fino in fondo per vivere davvero l’amore. La serie ci ricorda di rompere quelle pareti convenzionali in cui ci rinchiudiamo perché non si può mai sapere cosa c’è al di là. Seamus e Janet non sono solo degli strumenti per raccontare l’amore, ma sono dei personaggi veri, che hanno un passato, un presente, un’esistenza. Due persone che vivono nella loro realtà, che costruiscono chattando il loro amore.

The Lovers è anche profondamente immersa nella realtà di Belfast, una città che è percorsa da diverse anime e che fino a pochi decenni fa era preda di lotte, violenze, terrorismo. Questo aspetto entra sia in modo implicito dalle inquadrature, dai murales della città, che poi in modo esplicito e potente. Amore, politica e religione, quei temi che sembrano essere un tabù al di fuori di film e serie tv che li trattano, ma che fanno parte della vita di tutti, rappresentando argomenti di discussione. Anche per questo suo essere realistica The Lovers si rivela una serie romanticamente comicamente sarcasticamente irresistibile.

The Lovers, il cast

I due protagonisti sono Johnny Flynn (Lovesick) e Roisin Gallagher che interpretano Seamus e Janet rispettivamente. La serie ruota fondamentalmente intorno a loro due, ma nel cast troviamo anche Conleth Hill (Il Trono di Spade) interpreta il capo del supermercato di Janet, Philip, Alice Eve (Star Trek Into Darkness) interpreta Frankie, la fidanzata di Seamus. Inoltre Simon Paisley Day è Tim, Evelyn Miller è Ndidi la produttrice del programma di Seamus, Jenn Murray è Gemma la collega di Janet.

The Lovers, quante puntate sono?

La serie The Lovers è composta da 6 puntate da circa 30 minuti.

The Lovers, dove vedere la serie

Tutti gli episodi di The Lovers sono stati caricati on demand su Sky e NOW in streaming e rilasciati in modalità maratona dalle 21:15 su Sky Serie.

The Lovers 2 si farà?

Al momento Sky e Drama Republic non hanno annunciato il rinnovo della serie. Alla fine delle sei puntate la storia ha una sua conclusione ma lascia anche il germe di una potenziale seconda stagione.

The Lovers dove è stata girata

La commedia romantica The Lovers è stata girata tra Londra e Belfast con la capitale dell’Irlanda del Nord che è parte integrante del racconto, con i murales che raccontano la storia vissuta dalla città con le lotte tra repubblicani e lealisti.