Il mese di Novembre 2023 su Sky e NOW prosegue sulla scia dei precedenti con una nuova serie tv originale italiana, Unwanted, almeno un importante arrivo americano (Fargo) e un paio di titoli inglesi (The Lovers) tanto per arricchire il mese, senza dimenticare, ovviamente, tutto quello iniziato e che prosegue come The Gilded Age 2 e Balthazar 5 che hanno debuttato proprio alla fine di ottobre. Da sabato 11 novembre al 23 novembre, inoltre, il canale Sky Serie +1 è dedicato a The Big Bang Theory con tutte le 12 stagioni in modalità maratona (sarà inserito anche il cofanetto on demand?). Ma bando alle ciance e vediamo quelli che sono i titoli in uscita a novembre su Sky e NOW in streaming.

Now e Sky Novembre 2023 le serie tv in arrivo

3 Venerdì

Unwanted – Ostaggi del mare s.1 Sky Atlantic e on demand: una serie in 8 episodi (suddivisi in 4 settimane) ispirata al libro Bilal di Fabrizio Gatti. Scritta da Stefano Bises la serie racconta del viaggio di una nave da crociera con cinquemila persone a bordo, che durante la navigazione si imbatteranno in 28 migranti alla deriva. Dopo averli salvati questi cercheranno di dirottare la nave diretta in Nord Africa, proprio quelle zone da cui stavano scappando. Come reagiranno l’equipaggio e i passeggeri? Nel cast Marco Bocci, Francesco Acquaroli e Jessica Schwarz.

4 Sabato

The Lovers s.1, tutti gli episodi in maratona su Sky Serie e On Demand: commedia romantica inglese con Johnny Flynn e Roisin Gallagher. Da un lato Janet cassiera di un supermercato di Belfast cui sembra non importare nulla di nulla; dall’altro Seamus egocentrico giornalista dalla vita perfetta a Londra e con una fidanzata famosa. Quando i due mondi si scontrano, capiranno di essere attratti l’uno dall’altra ma senza sapere come gestire la situazione.

11 Sabato

Creature Grandi e piccole – Un veterinario di Provincia s.2, Sky Serie e On Demand: la seconda stagione è uscita nel 2021 nel Regno Unito composta da 6 episodi più uno speciale, nel 2023 è stata rilasciata la quarta stagione. La serie ruota attorno alle vicende del veterinario di un piccolo centro inglese a fine anni ’30. La serie è ispirata al romanzo di Alf Wight scritto con lo pseudonimo di James Herriot ed è stata già adattata in passato con una serie da 90 episodi trasmessi dal 1978 al 1990.

19 Domenica

Law & Order s.22B Sky Investigation e on demand (2 puntate a settimana): prosegue la storica serie di Dick Wolf ripresa dopo la cancellazione, dalla scorsa 21esima stagione e in attesa di tornare con una nuova stagione non appena termineranno tutti gli scioperi

21 Martedì

Avvocati di Famiglia s.3 Sky Serie e On Demand: legal family drama canadese con al centro Abigail “Abby” Bianchi (Jewel Staite) e il padre Harry Svensson (Victor Garbre). Nella terza stagione la famiglia si occuperà di altre famiglie disfunzionali e dei loro drammi personali.

22 Mercoledì

Fargo s.5 Sky Atlantic e on demand (prime 2 puntate poi settimanale in contemporanea con FX on HULU): torna l’antologia di Noah Hawley che racconta l’America più profonda e per certi versi selvaggia. I protagonisti sono Dortothy “Dot” Lyon (Juno Temple) e Roy Tillman (Jon Hamm). Dot è apparentemente una semplice casalinga del Midwest ma ha un passato che pensava di aver dimenticato, Roy è lo sceriffo del North Dakota che le dà la caccia da tempo.

Now e Sky Novembre 2023 le serie tv che proseguono

Nel corso del mese di novembre, come anticipato poco sopra, prosegue ogni lunedì l’appuntamento con The Gilded Age 2 in contemporanea con HBO, il period drama ambientato nella New York di fine ‘800 in pieno fermento tra i nuovi ricchi e l’aristocrazia. A novembre poi terminano la quarta stagione di Das Boot mercoledì 1, Il Giustiziere 2 venerdì 3 novembre, The Equalizer 3 domenica 12 novembre, Balthazar 5 martedì 14 novembre.

Now e Sky Novembre 2023 oltre la fiction

Su Sky Uno oltre a X Factor che prosegue ogni giovedì, arriva Elodie Show 2023 venerdì 10 novembre, uno show in cui la cantante si esibisce con una band e un corpo di ballo, intervallato da una chiacchierata esclusiva. Il 1° novembre si accende Sky Crime al canale 116 (113 su Sky Glass) edito da Sky in collaborazione con A+E Networks e dedicato ai true crime.

Arte

8 – The Album

17 – Luce Social Club s.4

19 – Puglia Appunti di viaggio

28 – Arte povera – Appunti per la storia

Documentaries

2 – Capelli quasi biondi, occhi quasi azzurri 78 lettere a Pier Paolo Pasolini

12 – On the Line. Richard il segreto delle sorelle Williams

20 – Framing Agnes

23 – Pelosi in the House

25 – Figlie Rubate. Il rapimento di Boko Haram

27 – Football Bomber – Attack on Borussia Dortmund

Nature

10 Cani Selvaggi d’Africa – I Licaoni s.2

27 Inside Greenpece

Sky Crime

1 – Il delitto Meredith Kercher (Speciale); alle 22:45 anche il 2 e 3 novembre Chi ha ucciso Meredith Kercher?

21 – Pagato per uccidere

25 – #ScrivimiQuandoArriviACasa, seconda stagione del programma realizzato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne