Una nave da crociera salva ventotto migranti: tutto bene, ma quando i salvati scoprono che non stanno andando in Italia, scatta la rivolta

Creare una serie tv avvincente che al tempo stesso sappia raccontare una delle emergenze più attuali e sotto gli occhi di tutti: Sky riprova a trovare questa combinazione con Unwanted-Ostaggi del mare, nuova serie tv tratta dal libro-inchiesta del 2007 “Bilal” di Fabrizio Gatti. Una nave da crociera capitanata da Marco Bocci che incrocia una barca in fiamme con a bordo un gruppo di migranti: salvarsi è ovvio, ma una volta a bordo dividere i mondi tra coloro che sono in cerca di una nuova vita e chi, invece, vuole godersi una vacanza, è molto difficile. E quando i due mondi collidono, sarà difficile separarli di nuovo. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce Unwanted-Ostaggi del mare?

La nuova serie tv di Sky è disponibile da venerdì 3 novembre 2023, alle 21:15, su Sky Atlantic ed in streaming su NOW.

La trama di Unwanted-Ostaggi del mare

La Orizzonte è una gigantesca nave da crociera con cinquemila persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggi, guidata dal Capitano Arrigo Benedetti Valentini (Marco Bocci). La prima sera dal mare sono salvati ventotto migranti africani, che si stavano dirigendo in Italia e la cui nave è andata in fiamme.

Per queste persone, l’Orizzonte rappresenta la salvezza, mentre per i passeggeri è un bagno di realtà di cui alcuni di loro avrebbero volentieri fatto a meno. Quando i migranti scoprono che la nave è diretta in Nord Africa, da cui stanno fuggendo, il gruppo decide di dirottarla, trasformando la crociera in un teatro di sconto dove si scaricheranno tutti i conflitti scatenati dalle migrazioni.

Il trailer di Unwanted – Ostaggi del mare

Unwanted-Ostaggi del mare, quante puntate sono?

Le puntate della miniserie della serie tv sono in tutto otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Sky Atlantic ne manda in onda due per volta, per quattro settimane. L’ultima puntata viene trasmessa il 24 novembre.

Unwanted-Ostaggi del mare, il cast

Le foto di Unwanted - Ostaggi del mare, la nuova serie Sky e NOW Guarda le altre 25 fotografie → Il cast della serie tv si suddivide tra equipaggi, migranti e passeggeri. A capitanarlo Marco Bocci, visto in Squadra Antimafia e Fino all’ultimo battito, affiancato da un gruppo nutrito di interpreti, tra cui Denise Capezza (Vincenzo Malinconico), Marco Palvetti (Gomorra-La serie), Francesco Acquaroli (Suburra-La serie) e Cecilia Dazzi (Fosca Innocenti).

Marco Bocci è il Capitano Arrigo Benedetti Valentini;

Jessica Schwart è Edith;

Jonathan Berlin è Jurgen;

Scott Williams è Carl;

Marco Palvetti è Nicola;

Denise Capezza è Diletta;

Francesco Acquaroli è Franco;

Cecilia Dazzi è Silvia;

Sylvester Groth è Klaus;

Barbara Auer è Hannelore;

Dada Bozela è Tareq;

Hassan Najib è Ibrahim;

Samuel Kalambay è Elvies;

Edward Apeagyei è Ousmane;

Amadou Mbow è Joseph;

Jason Derek Prempeh è Daniel;

Reshny Massaka è Marem;

Onyinye odokoro è Sophia;

Nuala Peberdy è Mary;

Clive Riche è William;

Victoria Chapman è Fiona.

Unwanted-Ostaggi del mare, regista e sceneggiatori

La regia della serie è di Oliver Hirschbiegel, che ha diretto tra gli altri il film “La caduta-Gli ultimi giorni di Hitler”. “Il mio impulso”, ha detto, “è stato quello di creare una serie che avrebbe portato il pubblico a cambiare il modo di vedere i migranti. In altre parole, di rendere le persone più comunemente considerate ‘invisibili’ visibili, dando loro un volto, una voce e delle storie che potessero essere capite da tutti gli spettatori nel mondo. L’obiettivo era creare e calibrare due tipi di motivazioni differenti e resistere alla tentazione di prendere una posizione”.

La serie è stata scritta da Stefano Bises (Gomorra-La serie), che ha curato anche il soggetto con Alessandro Valenti e Bernardo Pellegrini (Everybody Loves Diamonds), con la partecipazione di Michela Straniero (Nero a metà). Unwanted è una serie Sky Original, prodotta da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production.

Unwanted-Ostaggi del mare, dov’è stato girato?

La serie tv ha avuto l’opportunità di girare alcune scene su una vera nave da crociera, appena uscita dal cantiere e non ancora inaugurata, al porto di Civitavecchia. La scene girate al suo interno sono quelle nelle aree comuni come la hall, il ponte con la piscina, la sala motori e il mall.

Le scene girate nei corridoi e nelle cabine sono state invece effettuate all’interno di un deposito per pullman: tutti gli ambienti erano collegati da un lungo corridoio di circa settanta metri che dava acceso, tramite un labirinto di piccoli camminamenti, a cabine, suites, infermeria, area ascensori, scale di servizi e locali tecnici.

Il tutto rialzato a un metro e mezzo da terra, per consentire -tramite una parete di ledwall- l’impressione di essere in mare aperto. Il ponte di comando è stato ricostruito, infine, in un teatro di posa, avvalendosi di tecnologie video, manodopera artigianale e stampa 3D.

Unwanted – Ostaggi del mare 2 si farà?

No, la serie tv è stata pensata per essere autoconclusiva e per avere un finale definitivo con l’ottavo episodio.

Unwanted-Ostaggi del mare, dove vederlo?

È possibile vedere la serie tv, oltre che durante la messa in onda su Sky Atlantic, anche on demand su Sky Go per gli abbonati alla pay tv ed in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.