Still Up, su Apple Tv+ un’insonnia d’amore e d’amicizia a Londra che fa ridere e commuovere – La recensione

Still Up è la nuova serie tv inglese in otto puntate disponibile su Apple Tv+ a partire dal 22 settembre con le prime 3 puntate seguite dal rilascio settimanale delle altre fino al 22 ottobre. Una storia d’amore e d’amicizia tra due persone che impariamo a conoscere nel corso delle puntate e che soffrono entrambi di insonnia. Le loro esistenze si svolgono mentre gli altri dormono e grazie al telefono si fanno compagnia, parlando di tutto tranne di quello che davvero provano. Scopriamo insieme perché Still Up è una commedia romantica divertente, emozionante e da non perdere, anche grazie alle parole dei produttori della serie Arabella McGuigan, Paul Schlesinger e Phil Clarke, che abbiamo avuto modo di incontrare (a distanza).

Still Up raccontata dai produttori

La storia di Still Up è abbastanza semplice da raccontare. La serie, infatti, ci mostra la vita di Danny e Lisa che trascorrono la notte chiacchierando, cercando un modo per dormire e per affrontare le difficoltà della vita e della giornata appena trascorsa. Parlano di tutto, tranne di quelli che sono i loro veri sentimenti. “Uno sguardo insolito verso l’amore” lo ha definito il produttore Paul Schlesinger che abbiamo avuto modo di incontrare insieme a Arabella McGuigan e Phil Clarke.

“La potremmo definire una romantic comedy ma di base parla di amicizia e di due persone che cercano di fare la cosa giusta. Ma è anche una serie carica di senso dell’umorismo che è quello che li unisce e li ha fatti conoscere. Sono due persone sole, anche Lisa che è sola all’interno di una relazione”. Due anime che si congiungono grazie ai moderni strumenti di comunicazione, sicuramente un aspetto acuito nel post Covid “separati ma uniti“. Per lo più Danny e Lisa non fanno semplici telefonate ma si videochiamano, in questo modo continuano a fare le loro cose e abbiamo così 3 storie che si svolgono contemporaneamente: la telefonata, quello che fa Lisa e quello che fa Danny, come hanno sottolineato i produttori.

Still Up la recensione

Era il 1993 quando gli insonni Meg Ryan e Tom Hanks parlavano al telefono attraverso un programma radiofonico in Insonnia d’amore. 30 anni dopo Apple Tv+ racconta una storia d’amicizia e d’amore al telefono tra videochiamate e messaggi, in una Londra cosmopolita e insonne, in cui solo la luce incarna la differenza tra notte e giorno. La nuova serie Still Up dimostra l’abilità (forse) unica degli inglesi di sapersi destreggiare tra romanticismo e commedia, in modo delicato, elegante e coinvolgente.

Still Up è una commedia divertente, in cui ci sono situazioni a tratti anche assurde che fanno ridere, ma in cui si percepisce forte la voglia di raccontare persone vere, con problemi veri, con disturbi reali. La risata nasce dall’inseguimento della leggerezza attraverso la profondità. Il miglior modo per veicolare un messaggio è farlo capire senza enunciarlo in modo esplicito ma coinvolgendo chi guarda nel suo sviluppo.

Ogni puntata è sapientemente costruita alternando una prima parte più dinamica e divertente e una seconda più profonda e riflessiva, una suddivisione accompagnata da una colonna sonora che sottolinea ogni sfumatura del racconto. I brani noti inseriti partono da elementi del racconto come con la splendida I’ll be your mirror dei Velvet Underground inserita nel finale.

Ogni singola puntata fa vivere allo spettatore un caleidoscopio di emozioni in pochi minuti. Siamo accanto ai personaggi, viviamo le loro emozioni con loro, le scopriamo insieme, entrando in una connessione empatica profonda con quanto viene raccontato. Una cura della sceneggiatura, dei dialoghi, dello sviluppo dei personaggi che è tipica dei prodotti inglesi che sanno come valorizzare il racconto seriale, mai da loro considerato un prodotto di Serie B come spesso capita nel nostro paese. Una differenza che non è solo economica ma che si percepisce dalle sceneggiature. L’umorismo britannico, più intellettuale che fisico, basato sulle emozioni più che le situazioni, è perfetto per bilanciare la componente romantica ed emotiva della serie.

Still Up è l’ennesima conferma di una piattaforma, Apple Tv+, che ha al momento il miglior catalogo in streaming in circolazione. Pochi prodotti di qualità e capaci di accontentare tutti spaziando tra generi diversi.

Still Up il cast

I due protagonisti di Still Up sono Craig Roberts, che era nel cast di Red Oaks di Prime Video, e Antonia Thomas che dopo la parentesi americana di The Good Doctor torna nella sua amata Inghilterra. I due interpretano rispettivamente Danny che dopo una brusca rottura con la fidanzata vive rinchiuso in casa avendo difficoltà ad uscire, e Lisa una ragazza che soffre d’insonnia e prende vita quando il fidanzato va a dormire. Nel cast Blake Harrison è Veggie il fidanzato di Lisa, Lois Chimimba è Amy, Luke Fetherston è Adam vicino di casa di Danny e Rich Fulcher che interpreta un altro vicino di Danny con un’importante passione per i gatti.

La serie è poi popolata da tanti piccoli personaggi che i protagonisti incontrano nel loro divagare notturno. “Londra è una città da 9 milioni di persone che è molto attiva anche la notte, dove puoi incontrare in ogni angolo un personaggio particolare, abbiamo voluto mostrare una Londra lontana da quella turistica” hanno raccontato i produttori.

Still Up quante puntate sono?

La prima stagione ha 8 puntate da circa 30 minuti l’una.

Still Up la programmazione di Apple Tv+

Come per tutte le sue serie tv, Apple Tv+ attua il rilascio settimanale delle puntate dopo le prime 3 il 22 settembre, la serie proseguirà settimanalmente fino al 22 ottobre. L’abbonamento ad Apple Tv+ ha un costo di 6.99 € al mese o 69 € l’anno ed è attivabile non solo dai dispositivi Apple ma anche via browser, attraverso Sky Q e Sky Glass.

Still Up 2 si farà?

La storia raccontata ha tutte le potenzialità per andare avanti se non a lungo, almeno per un’altra stagione, Apple normalmente decide le sorti di una serie dopo il rilascio.