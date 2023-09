Apple Tv+ le serie tv da vedere a settembre 2023: torna The Morning Show

Il mese di settembre 2023 su Apple Tv+ è segnato dall’arrivo di The Morning Show, la storica prima serie tv realizzata da Apple con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, tra le novità di stagioni oltre al ritorno di Billy Cudrup e Julianna Margulies tra gli altri, c’è l’arrivo nel cast di Jon Hamm. Nel corso del mese finirà anche il dramedy Physical con Rose Byrne alle prese col mondo dell’aerobica negli anni ’80. E gli anni ’80 sono protagonisti del documentario The Super Models rilasciato il 20 settembre e che racconterà l’ascesa di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Apple Tv+ le nuove serie tv di Settembre

8 Venerdì

The Changeling – Favola di New York s.1 (prime 3 puntate poi settimanalmente fino al 13 ottobre): serie in 8 episodi tratta dal romanzo di Victor-LaValle la serie è una storia di orrore, una favola per adulti un racconto sulla genitorialità e di una pericolosa odissea in una New York che non sapevate esistesse. La storia di un padre, di una madre, di una coppia, di un bambino, in cui si incrociano passato e presente, poteri magici ed elementi soprannaturali.

13 Mercoledì

The Morning Show s.3 (prime 2 puntate poi settimanali fino all’8 novembre per 10 puntate totali): torna il dietro le quinte dello show del mattino della rete UBA, interpretata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Nuove alleanze e nuove rivalità in questa nuova stagione, in cui il futuro della rete è a rischio dopo che un attacco hacker mette a repentaglio la sicurezza interna. A salvare la rete arriverà un miliardario interpretato da Jon Hamm.

22 Venerdì

Still Up s.1 (prime 3 puntate poi settimanale fino al 27 ottobre), commedia romantica inglese con Antonia Thomas e Craig Roberts. Danny e Lisa non hanno segreti tra loro, tranne il fatto che provano sentimenti l’uno per l’altra.

Apple tv+ le serie tv che proseguono (o terminano) a Settembre 2023

Nel corso del mese di settembre tra le serie tv da vedere in streaming su Apple Tv+ prosegue l’appuntamento ogni mercoledì con le puntate settimanali della seconda stagione di Invasion. Inoltre il 6 settembre termina la seconda stagione della commedia-gialla Afterparty, mentre il 15 termina la seconda di Fondazione e il 27 settembre arriverà a conclusione Physical con l’ultima puntata della terza e ultima stagione.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.