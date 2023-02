The Last Of Us, il fungo Cordyceps invade anche Google

E se vi dicessimo che potete avere il fungo Cordyceps di The Last Of Us su Google, a portata di tap? Il successo della serie di HBO è innegabile: i fan del videogioco sapevano già che la serie sarebbe stata un capolavoro, considerando il coinvolgimento dei creatori del videogioco e la fedeltà promessa alla storia originale, ma episodio dopo episodio le aspettative non sono state soltanto raggiunte, ma anche superate.

Il fenomeno The Last Of Us è esploso in pochissimo tempo e anche Google non è rimasto indifferente di fronte alla storia di Joel ed Ellie e all’universo post-pandemico creato dal pericoloso fungo Cordyceps, riuscito a decimare la popolazione mondiale in pochi mesi. Il colosso del web ha deciso di rendere omaggio alla serie di HBO nascondendo un curioso easter egg nel proprio motore di ricerca.

Pronti a farvi invadere lo schermo del computer o dello smartphone dal Cordyceps?

L’easter egg di The Last Of Us nascosto su Google

Per scoprire come Google ha deciso di rendere omaggio alla fortunata serie tv vi basterà collegarvi all’homepage del motore di ricerca e cercare le parole The Last Of Us: al centro in basso nella pagina vedrete comparire l’icona di un fungo e sarà sufficiente cliccarci sopra per vedere il Cordyceps iniziare a invadere il vostro schermo.

Click dopo click, o tap dopo tap se utilizzate lo smartphone o il tablet, il fungo avanzerà e si diffonderà fino a ricoprire l’intera schermata. Ma non temete: per tornare alla visualizzazione pulita vi basterà un click o un tap sulla X. Potete richiamare l’easter egg anche cercando “Cordyceps”.

Non è la prima volta che Google decide di abbracciare la cultura televisiva e cinematografica nascondendo piccole easter egg nel proprio motore di ricerca. Solo nel corso degli ultimi anni lo ha fatto con le serie tv Friends e Velma, ma anche con House Of The Dragon e per l’universo cinematografico Marvel.