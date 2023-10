Cosa hanno in come Le Iene, Che tempo che fa, Amici di Maria De Filippi e Domenica In? La risposta è facile: i The Kolors. In che senso? Anche qui, la risposta non è complicata. La band di Stash Fiorispino ha battezzato le prime puntate stagionali di tutte le trasmissioni qui menzionate (in onda su canali diversi). Una scelta figlia dell’estate che ci siamo appena messi alle spalle e che ha visto i The Kolors come protagonisti assoluti con il tormentone Italodisco. E allora – dev’essere stato il ragionamento che si è fatto strada negli uffici di autori e dirigenti tv – cosa c’è di meglio per inaugurare una nuova stagione di una produzione televisiva? Ospitare in studio il trio formato da Stash, Alex e Dario Iaculli (fino al 2022 la formazione comprendeva anche Daniele Mona, che però ha abbandonato il progetto, con un tempismo diciamo non impeccabile) o, quantomeno, il frontman.

Stash ad Amici di Maria De Filippi

Stash è stato tra gli ospiti in studio della prima puntata della 23esima edizione di Amici, iniziata domenica 24 settembre su Canale 5. Un ritorno a casa, visto che la band è nata proprio nel talent show di Maria De Filippi (e Stash è stato giudice del serale negli scorsi anni).

Stash a Che tempo che fa

Ieri sera, il cantante dei The Kolors è stato tra i protagonisti del primo storico appuntamento di Che tempo che fa su Nove animandone anche il segmento finale del Tavolo.

Stash a Le Iene

I The Kolors hanno aperto la nuova edizione de Le Iene martedì 3 ottobre (con debutto assoluto di Veronica Gentili alla conduzione). Stash si è anche sottoposto alla prova di ability (bere una bottiglia d’acqua mentre è disteso su un lettino per massaggi).

The Kolors a Domenica In

La band nata ad Amici è stata ospite della puntata inaugurale della 48esima edizione di Domenica In (la 15esima per Mara Venier) lo scorso 17 settembre.

E non è finita qui: i The Kolors – in qualche modo (vero Gigi e Ross?) – battezzeranno anche l’esordio stagionale di GialappaShow, stasera su Tv8 con la Gialappa’s Band. La sensazione è che la presenza televisiva di Stash e dei suoi potrebbe vivere un picco nel periodo di febbraio 2024. Ma per avere conferme tocca aspettare Amadeus.