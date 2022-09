The Imperfects, la nuova serie sci-fi di Netflix: trama, trailer, uscita e curiosità

La quarta stagione di Stranger Things si è chiusa da un po’, la terza di The Umbrella Academy idem, ma se siete alla ricerca di una nuova serie dal sapore fantascientifico targata Netflix, preparatevi a un viaggio in 10 puntate che vedrà protagonisti un chupacabra, un banshee e una succuba in una missione per vendicarsi dello scienziato che li ha trasformati in mostri. È questa la premessa di The Imperfects, in arrivo su Netflix l’8 settembre 2022.

Pronti a scoprire tutto quello che c’è da sapere su The Imperfects?

Di cosa parla la serie The Imperfects

The Imperfects segue la storia di tre giovani adulti – Abbi, Juan e Tilda – che vengono trasformati in mostri da uno scienziato pazzo tramite una terapia genetica sperimentale. I tre, mentre cercano di fare i conti coi nuovi poteri, si mette alla ricerca del dottor Alex Sarkov per costringerlo a farli tornare umani. A supportare i tre giovani nella loro missione c’è la dottoressa Sydney Burke.

La serie, creata da Shelley Eriksen e Dennis Heaton, viene descritta da Netlix come un incrocio tra The Umbrella Academy e The Boys di Amazon e già solo questo dovrebbe bastare a farci venire l’acquolina in bocca.

Il via libera alla prima stagione di The Imperfects è stato dato da Netflix il 16 aprile 2021

Da quanti episodi è composta The Imperfects e quando sarà disponibile

La prima stagione di The Imperfects – e per ora unica stagione – sarà composta da 10 episodi che debutteranno su Netflix l’8 settembre 2022, tutti in un’unica infornata come Netflix ci ha abituato ormai da anni.

Personaggi e interpreti di The Imperfects

Tilda Weber (Morgan Taylor Campbell) è una giovane che dopo gli esperimenti del dottor Alex Sarkov ha acquisito i poteri di una banshee, creatura leggendaria dei miti scozzesi e irlandesi;

(Morgan Taylor Campbell) è una giovane che dopo gli esperimenti del dottor Alex Sarkov ha acquisito i poteri di una banshee, creatura leggendaria dei miti scozzesi e irlandesi; Abbi Singh (Rhianna Jagpal) è una giovane adulta che può trasformarsi in una succuba, demone con la capacità di sedurre le persone e renderle proprie schiave;

(Rhianna Jagpal) è una giovane adulta che può trasformarsi in una succuba, demone con la capacità di sedurre le persone e renderle proprie schiave; Juan Ruiz (Iñaki Godoy) è un giovane che dopo gli esperimenti genetici a cui è stato sottoposto condivide alcune caratteristiche del chupacabra;

(Iñaki Godoy) è un giovane che dopo gli esperimenti genetici a cui è stato sottoposto condivide alcune caratteristiche del chupacabra; Sydney Burke (Italia Ricci) è la dottoressa che aiuta i tre giovani nella loro missione per trovare il dottor Alex Sarkov;

(Italia Ricci) è la dottoressa che aiuta i tre giovani nella loro missione per trovare il dottor Alex Sarkov; Alex Sarkov (Rhys Nicholson) è lo scienziato che ha fatto esperimento sui tre giovani protagonisti della serie;

(Rhys Nicholson) è lo scienziato che ha fatto esperimento sui tre giovani protagonisti della serie; Hannah Moore (Celina Martin)

(Celina Martin) Isabel Finch (Kyra Zagorsky)

Il trailer ufficiale di The Imperfects