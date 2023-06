Una stella della musica pop ed un proprietario di un club che nasconde un segreto: cosa potrebbe mai venire fuori da una coppia del genere? A svelarlo è The Idol, la nuova serie tv targata HBO e firmata da Sam Levinson, il papà di un cult per la Generazione Z, ovvero Euphoria. Una storia che ha come sfondo il mondo della discografia e che vuole osare fin dal primo episodio: vi abbiamo incuriosito? Allora continuate a leggere!

The Idol, uscita in Italia

La serie tv è disponibile in lingua originale e con i sottotitoli in italiano in simultanea con la messa in onda statunitense, dalle 04:00 del 5 giugno 2023, su Sky Atlantic e su NOW. La stessa versione viene riproposta il lunedì sera, alle 23:00, mentre le puntate doppiate vanno in onda da lunedì 12 giugno, alle 22:00.

The Idol, trama

The Idol, le foto della serie tv su Sky e NOW dal creatore di Euphoria Guarda le altre 8 fotografie → La serie parte con la protagonista Jocelyn (Lily-Rose Depp) decisa a tornare sulla scena della musica pop mondiale dopo aver interrotto il precedente tour a causa di un crollo nervoso dovuto alla scomparsa della madre. Jocelyn sta lavorando al nuovo album con il suo staff, ma la giovane cantante non sembra essere convinta di quello che sta facendo.

A confermarle che la direzione che sta prendendo potrebbe non essere quella che lei sta veramente cercando è l’incontro con Tedros (Abel Tesfaye, ovvero The Weeknd), proprietario di un club a Los Angeles, ma anche a capo di una misteriosa setta, che entra subito in sintonia con Jocelyn.

The Idol, recensione del primo episodio

Di cosa parla The Idol? A giudicare dal primo episodio, sembra che la serie non voglia focalizzarsi su un solo argomento, ma voglia spaziare su vari temi, tenendo però sempre alta l’attenzione su una provocazione di base, elemento che potrebbe fare da gancio per attirare il pubblico.

In effetti, alcune scene del debutto della nuova serie di Levinson (il cui tocco dietro la macchina da presa è più preciso e meno caotico rispetto ad Euphoria) danno l’impressione di essere state girate con l’intento di suscitare una curiosità che la storia non potrebbe generare. E questo, se fosse confermato dal resto degli episodi, non sarebbe un bene.

Il debutto di The Idol mostra la nascita di una coppia, quella formata dalla protagonista Jocelyn e dal misterioso Tedros, che si basa sulla possibile dipendenza l’una dall’altro. Lei, costretta ad interpretare il ruolo della pop-star-macchina-da-guerra capace di rialzare la testa dopo un periodo nero e di tornare sulle scene più provocante di prima; lui apparentemente impassibile (ma vittima del fascino femminile, tanto da ritrovarsi come chiunque altro a provare il saluto non appena Jocelyn gli andrà incontro al primo appuntamento) e vestito della divisa del guru.

Del primo episodio salviamo la curiosità di sapere come evolverà questa relazione: il mondo di The Idol deve ancora espandersi a dovere, nella speranza che tra Jocelyn e Tedros scatti una scintilla da cui il racconto possa esplodere per davvero. E che, soprattutto, quanto messo in scena non sia solo ad uso dei titoli delle recensioni, ma regali una serie sì audace, sexy, controcorrente e con un significato.

The Idol, quante puntate sono?

La prima stagione è composta da sei episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sia Hbo che Sky in Italia li mandano in onda al ritmo di uno a settimana. Il finale di stagione va in onda nella notte del 9 luglio, nella versione doppia il 17 luglio.

The Idol, cast

La coppia protagonista della serie tv è formata da Lily-Rose Depp, attrice nota anche per essere figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, e da Abel Tesfaye, noto nel mondo della musica internazionale con lo pseudonimo The Weeknd, con cui ha venduto milioni di dischi. Tesfaye è anche co-creatore della serie, con Sam Levinson e Reza Fahim.

Lily-Rose Depp è Jocelyn: giovane pop-star che torna sulla scena dopo una pausa dovuto a un crollo nervoso;

Abel Tesfaye è Tedros: proprietario di un club di Los Angeles ed a capo di una setta;

Troye Sivan è Xander: direttore creativo di Jocelyn;

Suzanna Son è Chloe: seguace di Tedros;

Jane Adams è Nikki Kats: produttrice discografica;

Hank Azaria è Chaim: co-manager di Jocelyn;

Da’Vine Joy Randolph è Destiny: co-manager di Jocelyn;

Dan Levy è Benjamin: addetto stampa di Jocelyn;

Jennie Ruby Jane è Dyanne: ballerina del corpo di ballo di Jocelyn;

Rachel Sennott è Leia: assistente e migliore amica di Jocelyn;

Hari Nef è Talia: giornalista;

Eli Roth è Andrew Finkelstein: rappresentante della piattaforma Live Nation;

Moses Sumney è Izaak: seguace di Tedros.

The Idol, location

La serie tv è stata girata principalmente a Los Angeles. Le riprese sono cominciate nel novembre 2021, ma si sono interrotte nell’aprile 2022 per gli impegni musicali di Tesfaye. Quindi il set ha riaperto a maggio per fermarsi nuovamente a luglio. Tra le altre location, il SoFi Stadium di Inglewood, durante alcuni concerti di The Weeknd.

The Idol, la colonna sonora

The Weeknd cura anche le musiche della serie: i brani sono stati raccolti nella compilation “The Idol Vol. 1”, in uscita il 30 giugno. Il primo singolo rilasciato è stato “Double Fantasy”, di The Weeknd con il rapper Future; il secondo “Popular”, in collaborazione con Playboi Carti e Madonna.

The Idol ed Euphoria: il cameo di Maddy

Alexa Demie as Maddy in The Idol pic.twitter.com/PkqxZPSJz8 — best of alexa demie (@alexafiles) June 5, 2023

Come confermato da Levinson, The Idol è ambientato nello stesso universo narrativo di Euphoria. A dimostrarlo, il cameo di pochi secondi del primo episodio della serie, in cui si vede -nel locale in cui va a ballare Jocelyn- Alexa Demie riprendere il ruolo di Maddy, personaggio di Euphoria. Non è dato sapere, però, se i personaggi delle due serie interagiranno tra di loro.

The Idol, dove vederlo?

The Idol, oltre che in onda su Sky Atlantic, è anche disponibile in streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay tv e su NOW, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.