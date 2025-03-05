Nella seconda puntata di The Golden Bachelor Italia, in onda su Real Time e disponibile su discovery+, le 12 Ladies rimaste, che stanno corteggiando il primo Bachelor italiano, Massimiliano “Max” Pace, hanno varcato la soglia della villa che le ospiterà in quest’avventura televisiva.

La convivenza forzata, inevitabilmente, ha provocato i primi timori: Cristina è guardinga mentre Daniela ha paura di russare… Artemisia, invece, vuole godersi la vita da contessa. In mezzo alle discussioni per accaparrarsi la stanza migliore, Valentina e Tiziana si sono dimostrate le uniche Ladies ad aver instaurato un rapporto vicino all’amicizia.

Ascanio Pacelli, poco dopo, ha consegnato una Date Card a Francesca. Con la Date Card, la fortunata Lady si è potuta permettere una cena vis-à-vis con il Bachelor.

Antonella non ha nascosto la propria invidia mentre Tiziana è entusiasta per il fatto che Max abbia anche doti culinarie. Artemisia, invece, è apparsa contenta di non essere stata scelta perché aveva ancora i bagagli da sistemare (!).

Il pranzo tra Max e Francesca è andato bene, con il Bachelor che, coinvolto nella conversazione, ha anche rischiato di bruciare le vongole… Per Francesca, è arrivata anche la Rosa dell’Immunità.

The Golden Bachelor, seconda puntata: la partita di calcetto

Per le altre, invece, Max ha organizzato una partita di calcetto, puntando, probabilmente, ad un’eliminazione fisica delle Ladies stile Squid Game…

Tra un “Fate falli a non finire!” e un “‘Ndo cojo cojo”, infatti, le premesse erano abbastanza preoccupanti…

Le Ladies della squadra vincente hanno avuto l’opportunità di fare una merenda rifocillante con il Bachelor.

Antonella, esclusa anche dalla merenda, come sempre, non ha voluto dare soddisfazione alle altre e ha rosicato in disparte…

Durante la merenda, Max si è appartato con Maria Antonietta, conosciuta anche come la Lady delle parrucche. Max l’ha definita una delle più vere e anche lei, quindi, ha conquistato una Rosa dell’Immunità.

The Golden Bachelor, seconda puntata: la Festa anni ’80

Arrivata la sera, Max e le Ladies si sono goduti una festa in piscina anni ’80.

Alcune Ladies hanno montato e ballato al momento una coreografia dedicata al Bachelor, sulle note di Macho Man, ribattezzata Max Dance, molto gradita da Antonella (“Patetica…”).

Lara, invece, è riuscita a ballare con Max sulle note dell’immortale Reality de Il Tempo delle Mele.

Max ha avuto un primo approccio fisico con Maria Antonietta mentre Antonella ha avuto la sensazione di sentirsi evitata.

Il Bachelor si è appartato anche con Rosy e Maria ma quest’ultima ha fatto molta fatica ad aprirsi, al contrario di Tiziana che ha cercato di stuzzicare il Bachelor con qualche battuta hot…

The Golden Bachelor, seconda puntata: eliminate

Nella Cerimonia delle Rose, le altre 9 Ladies scelte da Max per continuare quest’avventura sono state Patrizia, Nezia, Tiziana, Lara, Valentina, Rosy, Cristina, Antonella e Artemisia.

Le due eliminate, invece, sono Daniela e Maria.

The Golden Bachelor: anticipazioni terza puntata (Video)

Di seguito, trovate il video con le anticipazioni della terza puntata.