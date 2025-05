The Golden Bachelor: la prima puntata. Le 12 Ladies salve e le prime 3 eliminate (Video)

È iniziata ieri sera, mercoledì 19 febbraio, l’avventura del primo Golden Bachelor italiano, Massimiliano Pace, detto Max, consulente finanziario romano di 61 anni, con la prima puntata di The Golden Bachelor andata in onda su Real Time.

Max si è presentato ai telespettatori, soffermandosi soprattutto sul proprio splendido rapporto con le due figlie, nate dal precedente e unico matrimonio, e dei propri genitori che sono riusciti a superare le varie intemperie dell’esistenza, stando insieme per una vita intera.

Il Golden Bachelor ha incontrato le 16 Ladies, sotto lo sguardo attento di Ascanio Pacelli che, di buon auspicio, gli ha ricordato il fortunatissimo incontro che lui ebbe con Katia Pedrotti, nell’ormai lontano 2004, nel corso della quarta edizione del Grande Fratello. Katia e Ascanio, infatti, stanno tuttora insieme…

Alcune Ladies hanno provato ad essere originali durante la presentazione: Valentina si è presentata a piedi nudi, regalandogli una campana tibetana, Antonella M., una splendida sessantaseienne, ha fatto le flessioni davanti a lui mentre Tiziana ha intonato una canzone. Lara, invece, ha misurato il Golden Bachelor con un metro per verificare quanto fosse alto, visto la propria notevole altezza…

Non sono mancate frecciatine e piccoli sgarbi tra le Ladies durante il Cocktail Party, con Maria Antonietta, totalmente ignorata mentre era alla ricerca della sua coppa di champagne, e con Tiziana che ha ricordato a Lara che, con il metro, non si misurano le persone in vita…

Durante il Party, Max si è appartato con alcune Ladies per conoscerle meglio: la festaiola Patrizia, Daniela, la Lady dalla voce pazzesca, e Artemisia, che ha scelto di non sposarsi e di non avere figli. Antonella A., invece, ha fatto da “terza incomoda” nella chiacchierata tra Max e Valentina, manifestando così la propria competitività.

The Golden Bachelor: eliminate

La Rosa della Prima Impressione, ossia la rosa che il Golden Bachelor ha consegnato alla Lady che l’ha maggiormente colpito, garantendole l’immunità nella Cerimonia delle Rose, è andata proprio a Valentina.

Nella Cerimonia, Max ha consegnato altre 12 rose. Le prescelte sono state Tiziana, Patrizia, Lara, Daniela, Rosy, Antonella A. (che ha atteso la Rosa con molta ansia…), Nezia, Artemisia, Maria Antonietta, Cristina, Maria e Francesca.

Tra le eliminate, la più dispiaciuta è apparsa la sportiva Antonella M., sconsolata perché il Golden Bachelor non le ha dato la possibilità di farsi conoscere. Le altre due eliminate sono Roberta e Oksana.

The Golden Bachelor: anticipazioni seconda puntata (Video)

Di seguito, trovate il video con le anticipazioni della seconda puntata.