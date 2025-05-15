The Gilded Age 3 arriva su Sky e Now: trama, cast e data di uscita

Torna una delle serie più raffinate e intriganti della televisione recente. The Gilded Age, il dramma in costume creato da Julian Fellowes (già ideatore di Downton Abbey) è pronto a riaprire i salotti e le rivalità dell’alta società americana di fine Ottocento.

L’attesissima terza stagione della fortunata serie debutterà su Now e Sky il prossimo 23 giugno 2025, in contemporanea con la messa in onda statunitense su HBO.

La serie che racconta la battaglia sociale dell’America dell’Ottocento

Ambientata nell’affascinante New York del 1880, The Gilded Age si è distinta fin dalle prime stagioni per la sua capacità di unire la sontuosità delle ambientazioni d’epoca con temi attualissimi come la lotta per l’emencipazione femminile, il razzismo, la diseguaglianza sociale e il potere del denaro.

La serie, ispirata all’omonimo periodo storico di espansione economica e di grandi contrasti, segue da vicino le rivalità tra le vecchie famiglie dell’aristocrazia e i nuovi ricchi, guidati da intraprendenti magnati dell’industria.

Dove eravamo rimasti

Il finale della seconda stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso in seguito a diversi colpi di scena. Bertha Russell (Carrie Coon) ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la signora Astor, convincendo il duca di Buckingham a partecipare all’inaugurazione dell’Academy of Music e oscurando così la serata della Metropolitan Opera.

Marian Brook (Louisa Jacobson) intanto ha rotto con il cugino Dashiell e si è avvicinata a Larry Russell (Harry Richardson) mentre Peggy Scott (Denée Benton) ha dovuto sacrificare il proprio sogno professionale. Intanto Ada (Cynthia Nixon) ha ereditato una fortuna ed è diventata finalmente la padrona di casa, con grande disappunto della sorella Agnes (Christine Baranski).

Cosa aspettarsi da The Gilded Age 3

La nuova stagione riprende proprio dopo la “Guerra dell’Opera” con i Russell più determinati che mai a dominare la scena sociale della città. Bertha è pronta a consolidare il suo status tra i salotti più esclusivi, mentre George (Morgan Spector) si lancia in un progetto ambizioso che potrebbe rivoluzionare l’industria ferroviaria americana.

Nel frattempo, all’interno della famiglia Brook le tensioni aumentano. Agnes fatica ad accettare il nuovo ruolo di Ada, mentre Marian cerca un nuovo equilibrio tra cuore e ragione. Peggy, sempre più consapevole del proprio valore, deve invece confrontarsi con i pregiudizi sociali dopo l’incontro con un medico affascinante.

Il cast, tra stelle e volti nuovi

Oltre ai protagonisti già noti, nella terza stagione ritroveremo diversi volti amati dal pubblico, come Nathan Lane, Audra McDonald, Merritt Wever, Bill Camp e Phylicia Rashad. Il talento recitativo e l’eleganza dei costumi continueranno a essere uno dei punti di forza di questa produzione, che ha già largamente conquistato critica e pubblico.

Come le stagioni precedenti, anche la terza sarà composta da episodi settimanali. The Gilded Age è una coproduzione HBO e Universal Television, diretta da Michael Engler e Salli Richardson-Whitfield.