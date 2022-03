Gli “squattrinati organizzati” stanno per tornare. Disney+ ha annunciato la miniserie The Full Monty con il cast originale dello storico film del 1997 pronti a riprendere i rispettivi ruoli. A 25 anni di distanza il film resta ancora una pietra miliare del cinema britannico, capace di rappresentare la precarietà di una generazione costantemente alla ricerca di un futuro migliore.

Searchlight Television e FX sono riusciti nell’impresa di riunire il cast originale del film per raccontare la loro storia ma anche quella dei loro figli e nipoti, provando a trovare, ancora oggi, la soluzione alle difficoltà di una vita sempre più instabile. Ricalcando il formato del film, The Full Monty è descritta come una miniserie comedy/drama, con quel gusto tutto inglese di raccontare aspetti anche socialmente rilevanti della vita ma cercando di strappare un sorriso.

Quella che per ora è definita come una “limited series“, una miniserie (ma chissà che non si possano realizzare altre stagioni), sarà composta da 8 episodi e arriverà su Disney+ nel Regno Unito, in Italia e in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, su Star+ in America Latina (il nome scelto in queste zone per la piattaforma) e su HULU negli Stati Uniti. La scelta di mandarla su HULU (venduta negli USA in budle con Disney+) non è da sottovalutare, significa infatti che la serie punta a un pubblico maturo e che non sarà pensata per essere vista dai più piccoli.

The Full Monty la trama

25 anni dopo il film vincitore del BAFTA inglese e dell’Oscar alla colonna sonora, The Full Monty racconterà la vita del gruppo originale di fratelli che vivono in una Sheffield post-industriale dovendo fare i conti con le difficoltà nel mondo della sanità, dell’istruzione e soprattutto del lavoro locale. Soprattutto la miniserie cercherà di recuperare quello spirito comunitario, di fratellanza, capace di superare le avversità.

The Full Monty il cast

Tornano quindi in Full Monty Robert Carlyle nei panni di Gaz, Mark Addy in quelli di Dave, Lesley Sharp sarà nuovamente Jean, Hugo Speer sarà ancora Horse, Steve Hulson nel ruolo di Lomper, Wim Snape in quello di Nathan e Tom Wilkinson nei panni di Gerald. Accanto a loro ci sarà un gruppo di attori giovani nei ruolo dei figli e nipoti dei personaggi originali. E chissà se saranno “i padri” o le giovani leve a riprendere l’iconica scena dello spogliarello.

The Full Monty le prime dichiarazioni

Siamo felicissimi di riunire tutti i Monty Men, ora in compagnia di figli, nipoti, animali domestici e altri personaggi e vedere come si svolge 25 anni dopo la vita a Sheffield.

Questo il commento di Simon Beaufoy, creatore e sceneggiatore del film e della miniserie. Torna anche Umberto Pasolini come produttore. La regia è affidata ad Andrew Chaplin e Catherine Morshead.