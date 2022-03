Aprile su Disney Plus (o Disney+ come preferite) è un mese ricco di novità e di conferme. Proseguono molti dei titoli iniziati nelle settimane passate come Station 19 e Grey’s Anatomy, The Resident e Moon Knight e arriva un prodotto molto atteso come la prima serie tv originale di Disney+ in Italia, Le Fate Ignoranti adattamento del film di Ferzan Ozpeteck che riprende i temi del film portandoli nel presente. Inutile dire che, almeno in Italia, è tra i titoli più attesi di aprile. Da non perdere anche la prima stagione di The Kardashians, il reality con la famosa famiglia americana, e la miniserie The Dropout. Ma vediamo tutti i titoli del mese.

Disney Plus Aprile 2022 le novità

Il mese di Aprile è particolarmente importante per Disney+ almeno in Italia visto il lancio della prima serie tv originale della piattaforma di streaming, l’adattamento seriale del film di Ferzan Ozpeteck Le Fate Ignoranti. Il progetto era nato diversi anni fa su FOX ma è stato ripreso dopo l’acquisizione da parte di Disney delle divisioni internazionali, passandolo direttamente su Disney+.

Dal 13 aprile conosceremo la storia di Antonia che dopo la morte del marito Massimo, scopre che aveva una relazione con Michele. La donna inizia a indagare e finisce per stringere un forte legame con Michele e il variegato gruppo di amici che per il marito erano una seconda famiglia.

Il 20 aprile debutta con tutti gli episodi The Dropout, miniserie con Amanda Seyfried che racconta la storia di Elizabeth Holmes e della Theranos, ambiziosa società che in breve tempo ha reso Holmes miliardaria per poi perdere tutto nel giro di pochi mesi. Una nuova digressione sul senso del capitalismo americano e sulle avventure speculative e finanziarie.

Oltre i titoli principali vediamo il calendario delle nuove uscite su Disney+:

6 – Single Drunk Female s.1: la ventenne Samantha dopo il licenziamento decide di evitare la prigione e di cercare di smettere di bere, tornando a vivere dalla madre; inizia a lavorare nella drogheria locale ma si ritrova circondata da tutti i motivi che l’hanno portata a bere.

27 – Dollface s.2 (tutti gli episodi)

Disney Plus Aprile 2022 le serie tv che proseguono

La piattaforma di streaming Disney+, a parte qualche sporadica eccezione, prosegue con la formula del rilascio settimanale degli episodi, ricalcando il modello dei canali tv da Disney Channel a quelli gestiti dall’acquisita Fox sulle piattaforme satellitari. Proseguono quindi nel mese di Aprile le serie tv iniziate o riprese a marzo come Grey’s Anatomy, The Resident, Moon Knight. Ma vediamo nel dettaglio l’elenco delle serie tv con appuntamento settimanale il mercoledì (ricordandovi che la seconda parte della stagione 11 di The Walking Dead termina il 28 marzo):

Grey’s Anatomy s.19

Station 19 s.5

911 Lone Star s.3

What we do in the Shadows s.3 (finale di stagione il 27 aprile)

(finale di stagione il 27 aprile) Queens – Regine dell’Hip – Hop s.1 (finale di stagione il 6 aprile)

(finale di stagione il 6 aprile) Our Kind of People s.1

The Wonder Years s.1

Moon Knigt s.1

The Resident s.5

Disney+ Aprile 2022 Non solo “fiction”

Ogni mese il catalogo di Disney+ si arricchisce anche di titoli che non appartengono al mondo dei film o della fiction, documentari, reality che appassionano il pubblico.

Ad Aprile arriva in streaming The Kardashians, una nuova serie reality con una delle famiglie più famose della tv americana. Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall e Kylie di nuovo davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie. L’appuntamento è dal 14 aprile in versione originale con sottotitoli.

Per l’Earth Day il 22 aprile arriva Last Tepui: Vette inesplorate uno speciale di National Geographic che segue l’arrampicatore Alex Honnold e un team di fama mondiale in una missione nella giungla amazzonica. Sempre il 22 Ritorno alla Fattoria dei nostri sogni e Polar Bear.

Il 27 aprile debutta una serie in 6 parti dal titolo Sketchbook – Come Nasce un disegno che ci porta sulle scrivanie e nelle vite dei disegnatori dei film Disney.