The Floor – Ne rimarrà solo uno: anticipazioni, quando va in onda, conduttori, di cosa si tratta

The Floor – Ne rimarrà solo uno è un game show che andrà in onda nel 2024, in prima serata, su Rai 2.

A gennaio 2024, andrà in onda la prima edizione del programma che vedrà alla conduzione Ciro Priello e Fabio Balsamo.

The Floor – Ne rimarrà solo uno, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Blu Yazmine, è un programma di Angelo Ferrari, scritto con Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Simone Di Rosa e Francesca Di Benedetto.

Quando va in onda The Floor – Ne rimarrà solo uno?

Il game show andrà in onda a partire da martedì 2 gennaio 2024, in prima serata, su Rai 2. Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay dove sarà possibile rivederlo o recuperarlo dopo la messa in onda.

The Floor – Ne rimarrà solo uno: puntate

La prima edizione del programma è composta da 6 puntate.

The Floor – Ne rimarrà solo uno: di cosa si tratta?

Il format ideato da John De Mol, inedito in Italia, lanciato nei Paesi Bassi, trasmesso con successo in molti paesi europei e che presto sbarcherà anche negli Stati Uniti, in Germania e in Francia, consiste in un game al quale prendono parte 100 concorrenti che vengono inizialmente disposti su un pavimento a scacchiera grafica.

Ogni concorrente dovrà affrontare i concorrenti presenti nelle caselle contigue in varie e veloci sfide e l’obiettivo sarà quello di eliminare il rivale e conquistare il suo spazio.

L’unico concorrente che riuscirà a rimanere sul pavimento vincerà il montepremi.

Chi conduce The Floor – Ne rimarrà solo uno?

Il programma sarà condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. I due componenti del collettivo The Jackal hanno già condotto in coppia le ultime due edizioni andate in onda di Name That Tune – Indovina la canzone, game show musicale di TV8.

Per quanto concerne il piccolo schermo, Ciro Priello ha partecipato come concorrente alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, all’undicesima edizione di Tale e Quale Show e alla terza stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo (in coppia con Fabio Balsamo). Ha anche condotto il PrimaFestival, nel 2022, insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

Fabio Balsamo, oltre ai precitati Name That Tune e Celebrity Hunted, ha partecipato alla terza edizione di LOL – Chi ride è fuori.

Insieme, hanno anche preso parte come ospiti a Stasera tutto è possibile e hanno fatto parte del cast fisso di Qui e Adesso, show di Rai 3 con Massimo Ranieri.

Fabio Balsamo ha lanciato il programma sui social col seguente post: