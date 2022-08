Tanto corse, che alla fine si fermò. Ebbene sì, anche per “the fastest man alive”, l’uomo più veloce del mondo, si intravede il traguardo: The Cw ha annunciato che The Flash 9, nona stagione della serie tv inserita all’interno dell'(ormai fu) Arrowverse, sarà l’ultima, oltre che la più corta di sempre.

La stagione finale sarà infatti composta da soli tredici episodi, in onda a partire dal 2023, in midseason (per la prima volta, ad eccezione della settima stagione, la cui produzione è stata fatta ritardare dalla pandemia). Qualche indizio sul fatto che The Flash 9 avrebbe chiuso le vicende di Barry Allen c’era stato a gennaio, quando il suo interprete Grant Gustin aveva firmato un nuovo contratto per la serie di solo un anno e per un massimo di quindici episodi.

The Flash rinnovata per una nona stagione ma in Italia tornerà mai in onda? A proposito del cast, negli episodi finali rivedremo Candice Patton e Danielle Panabaker, interpreti rispettivamente di Iris e Caitlin/Frost, presenti fin dalla prima stagione. Ci sarà anche Jesse L. Martin, anche lui presente dall’inizio della serie nei panni di Joe, ma il suo impegno sul set di The Irrational, pilot della Nbc, lo vedrà presente in forma ridotta, in soli cinque episodi (che potrebbero diventare di più se il pilot non dovesse diventare serie).

Nato come spin-off di Arrow (ma anche come remake dell’omonima serie tv del 1990), The Flash diventa così la serie più longeva dell’Arrowverse, oltre ad essere già quella maggiormente di successo. Fin dalla prima stagione aveva superato in termini di ascolto Arrow, con oltre 4,6 milioni di telespettatori di media (un record per The Cw), ed anche oggi resta la serie tv più seguita del canale, anche se ovviamente gli ascolti sono molto calati.

Chiudono Legends of Tomorrow e Batwoman: l'Arrowverse, ormai, non esiste più Il successo di The Flash spinse The Cw ad investire ulteriormente sulle serie Dc Comics, creando di fatto quell’universo che ormai da un anno a questa parte si sta decomponendo: ora, in onda restano The Flash, Superman & Lois e, dal 2023, Gotham Knights.

Se i più appassionati alle vicende di The Flash e Central City proveranno un po’ di dispiacere, possono consolarsi sapendo che la decisione di chiudere la serie permetterà di scrivere un finale adeguato alla saga di Barry Allen che, stando alle parole dello showrunner Eric Wallace, “ha raggiunto il cancello di partenza della sua ultima corsa”.

E se proprio vi mancheranno le saette dell’uomo più veloce al mondo, potrete rifarvi con il suo alter ergo sul grande schermo: il 23 giugno 2023 negli Stati Uniti uscirà “The Flash”, atteso film con Ezra Miller nei panni del protagonista.