The Family, ultima puntata: come finisce, un protagonista morirà

The Family, soap turca di successo, si avvia alle fasi conclusive. La programmazione del grand finale è prevista per la prossima settimana e secondo le anticipazioni diffuse in rete non mancheranno i colpi di scena. A quanto pare uno dei protagonisti della serie made in Istanbul morirà, mentre una coppia, dopo tanta sofferenza, riuscirà a coronare il suo sogno d’amore. Ecco tutti i colpi di scena dell’ultime puntate di The Family.

Hulya e Nedret sono determinati a far uscire Ferman allo scoperto per questo si recano a casa di Kiymet per minacciare la madre di Ilyas. Ferman dopo aver visto le due donne così arrabbiate decide di seguirle e ucciderle, ma il suo piano viene fermato da Cihan che interviene in tempo e cattura l’uomo e tutti i suoi collaboratori. Chien decide di interrogarlo in modo violento, è determinato a conoscere dove si trova Babur.

Nel frattempo Aslan e Devin vanno ad un corso preparto e appaiono molto divertiti, tanto che fra i due c’è intesa e complicità. Aslan inoltre desidera far sapere a Babur che nella casa di Kiymet è nascosta un’ingente somma di denaro, e lo invita a rubarla. Ceyrek scappa grazie all’aiuto di Cihan, ma quest’ultimo poi viene a sapere del coinvolgimento dell’uomo nel furto e decide di tornare indietro per ucciderlo.

Ceyrek trova i soldi, ma nella fuga ha un incidente e le banconote vanno a fuoco. L’uomo per salvare i soldi si ustiona le mani e il viso e finisce in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma dopo vari interventi la sua situazione si stabilizza. Nonostante è piantonato a vista il malvivente viene a conoscenza che la famiglia Soykan è prossima a festeggiare il matrimonio di Bedri e Yagmur. I due diventano marito e moglie e la cerimonia si svolge senza nessun incidente, anche se durante il party si percepisce una certa tensione.

The Family gran finale: una morte inattesa

Ceyrek evade dall’ospedale per fronteggiare Aslan, una volta arrivato al party decide di risolvere la situazione in sospeso e affronta l’uomo. Alla fine della cerimonia Aslan si scontra con il delinquente che è deciso ad ucciderlo: gli punta la pistola e per Aslan sembra non esserci via d’uscita.

Poi interviene Cihan che si pone tra i due e viene ferito a morte. Per l’uomo non c’è possibilità di salvezza, il suo decesso lascia tutti senza parole. Aslan e Hulya sono determinati a porre fine a tanto odio e morte e da questo momento gli eventi vanno avanti in modo più veloce. Devin resta incita, e anche se la gravidanza è rischiosa riuscirà ad arrivare al parto, intanto Aslan apre il suo ristorante non senza complicazioni.

Nel gran finale si vedono Aslan e suo figlio che si chiama Chien, in onore del fratello, che festeggiano il compleanno. Non appare Devin la cui presenza è evocata ma non certa. In molti si chiedono se la donna è morta di parto o se si è salvata. Una risposta che per il momento non ha ancora trovato nessuna certezza.