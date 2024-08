The Family si trasferisce su Mediaset Infinity. Seguendo la strada tracciata lo scorso anno da My Home My Destiny, dopo aver fatto conoscere le vicende della serie tv turca al pubblico, Mediaset sposta le puntate inedite della serie che ha debuttato nel corso dell’estate, in esclusiva in streaming, anche perché nella ricca programmazione del pomeriggio della rete sarebbe complicato trovare spazio per un’altra soap opera. Così dopo il finale della prima stagione atteso il 30 agosto, da lunedì 2 settembre The Family sarà in esclusiva su Mediaset Infinity in streaming gratuito con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì.

The Family, la trama generale

Le vicende di The Family (Aile il titolo originale) ruotano intorno alla sorprendente storia d’amore tra il giovane boss Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) e la brillante psicologa Devin (Serenay Sarıkaya). Dopo aver preso in mano le redini delle attività criminali della sua famiglia, Aslan è circondato dal lusso e dal successo, ma nasconde un profondo malessere. La sua vita cambia improvvisamente quando, durante un viaggio in aereo, conosce la bellissima psicologa Devin, che sta affrontando un periodo complicato. Tra i due scatta immediatamente la passione ma il loro amore finisce per scontrarsi con i desideri delle rispettive famiglie.

Se Aslan deve fare i conti con gli intrighi legati al mondo del crimine, Devin ha una sorella tossicodipendente e con disturbo borderline della personalità e una madre bipolare.

The Family 2, le anticipazioni

Cosa ci aspetta negli episodi della seconda stagione di The Family in arrivo su Mediaset Infinity? Vedremo Aslan diviso tra l’amore per Devin e quello per la madre Hulya che continua a bramare per separare i due innamorati. A complicare il tutto, la famiglia Soykan viene accusata di riciclaggio di denaro da attività illecite e per Aslan tenere unita la famiglia sarà sempre più difficile.

The Family 2, quante puntate sono?

The Family, con il titolo di Aile, è stata trasmessa in Turchia tra marzo 2023 e gennaio 2024 per un totale di 30 puntate da circa 120 minuti l’una, divise in 13 per la prima stagione e 17 per la seconda. Naturalmente viste le necessità di Mediaset, le puntate sono state rimontate con una durata inferiore diventando in totale 95. Dopo le 40 puntate della prima stagione trasmesse in estate su Canale 5, la seconda stagione di The Family sarà composta da 55 puntate.

The Family 2 la programmazione su Mediaset Infinity

La seconda stagione della serie turca composta da 55 puntate è distribuita su Mediaset Infinity in streaming gratuito, dal 2 settembre con una puntata al giorno dal lunedì al venerdì. Per il rilascio completo ci vorranno quindi 11 settimane.

Quando inizia The Family 2 in streaming?

Il 2 settembre.

The Family 2 è su Canale 5?

No, The Family 2 al momento non sarà su Canale 5. Non è da escludere che prossimamente possa essere trasmessa in tv seguendo quanto fatto questa estate con My Home My Destiny.