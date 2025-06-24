The Family anticipazioni: Devin in fin di vita, cosa le succederà

The Family è tra le soap turche trasmesse da Mediaset. Nel corso degli ultimi mesi è andata in onda solo su Mediaset Infinity, ma da qualche settimana è tornata visibile su Canale 5, prima sono state mandate in onda puntate brevi e ora il pubblico può vedere episodi più lunghi che rivelano al meglio la trama dell’amata serie. Come le altre soap made in Istanbul anche The Family ha un vasto seguito di pubblico e la narrazione appassiona i telespettatori. Amori, passioni, intrighi e tradimenti caratterizzano la sceneggiatura e ne consolidano il successo.

Le anticipazioni della prossima settimana di The Family sono ricche di diversi colpi di scena. I telespettatori potranno assistere ad eventi che daranno una svolta al futuro di alcuni personaggi. Yusef viene smascherato da Hulya che rivela tutte le malefatte dell’uomo, inoltre si pente di non aver percepito il dolore di Serap. Gli uomini di Aslan vengono rapiti da Ilyas che vuole conoscere dove si trovano i Soykan. Alla fine Ilyas riesce ad attuare il suo piano e si vendica, ma qualcosa non va come si aspettava.

Devin viene ferita e portata in ospedale, le sue condizioni sono gravi e potrebbe morire. Tutta la famiglia è preoccupata, la vita della giovane è appesa un filo e questo potrebbe cambiare la posizione dei diversi protagonisti. Le puntate che andranno in onda la prossima settimana rivelano proprio quale sarà il futuro di Devin e come si evolverà la situazione. La giovane è incosciente in ospedale, i medici stanno facendo di tutto per salvare lei e il bambino.

Devin potrebbe morire e perdere il bambino

Devin potrebbe morire e perdere il bambino e questo a causa di Ilyas che ha teso un agguato alla famiglia. Intanto Chien decide di scoprire l’identità del traditore che ha rivelato delle informazioni a Ilyas e gli ha permesso di aggredirli. Aslan, marito e padre del bambino di Devin, è teso e molto preoccupato e questo potrebbe portare a fargli commettere delle azioni inaspettate.

Aslan aiutato da Bedri e Nedret attira Ilyas in una trappola e lo uccide. Cihan risparmia Ceyrek, ma quest’ultimo è determinato ad ammazzare Aslan. Devin si riprende ma dovrà scegliere tra la sua vita o quella del bambino, se porterà avanti la gravidanza correrà dei gravi rischi: potrebbe anche morire. Aslan e Devin dovranno prendere una decisione importante che riguarda la gravidanza e hanno due punti di vista diversi: il primo tiene alla moglie, mentre quest’ultima vuole salvare il bambino.

Yagmur e Bedri innamorati e pronti alle nozze

Yagmur e Bedri sono molto innamorati, e desiderano sposarsi, cosi il giovane confessa alla madre di essere innamorato di Yagmur. I preparativi per il matrimonio sono in corso e la coppia è molto felice di ufficializzare il loro rapporto. Nese non è però favorevole al fatto che anche la sua seconda figlia si sposi con un membro dei Soykan.

Nonna Seher muore nel sonno e Aslan sembra inconsolabile. Ma l’anziana donna aveva chiesto di non essere compianta e di non addolorarsi per lei anche per questo che i preparative del matrimonio di Yagmur e Bedri proseguono con entusiasmo. Infine Hlya e Nedret cercano Ferman da Kiymet, minacciano la madre di Ilyas e provocando la sua reazione.