Dominic West, che interpreta – con somma sorpresa dei più – il Principe Carlo in The Crown 5, ha proposto le sue dimissioni da ambasciatore del Prince’s Trust, ente di beneficenza di cui l’attuale Re Carlo III è presidente. Il motivo? Evitare che potesse configurarsi un ‘conflitto di interessi’ dato il suo ruolo nella serie tv.

Come ha raccontato lo stesso West a Radio Times, la sua proposta di dimissioni è stata rifiutata dal gabinetto del Sovrano. Con una lettera firmata dal segretario personale di Re Carlo III, la Casa Reale ha fatto capire non solo che non si individua un caso di conflitto di interessi, ma ha anche chiarito anche la sua posizione rispetto alla serie. Il succo della missiva, riportato da West – e ripreso da Variety -, è in pratica un “Fai come credi, sei un attore. Quel che fai non ha niente a che vedere con noi“, come a dire che non ci sono ‘interessi’ in comune con la Famiglia Reale dunque non esistono gli estremi per una sopvrapposizione di ruoli; si tratta semplicemente di un lavoro, di una interpretazione, per cui le dimissioni non sono necessarie. Si mette così in evidenza anche che la serie non ha niente a che fare con loro, posizione più volta nervosamente ribadita da persone vicine ai Windsor e con qualche fastidio anche da membri della Famiglia Reale, pur senza aver mai preso ufficialmente posizione.

Va anche detto che proprio in virtù del suo ruolo di ambasciatore del Prince’s Trust, Dominic West ha avuto diverse occasioni per incontrare l’attuale Re quando ancora era ‘solo’ il principe Carlo. In una di queste occasioni, la duchessa di Cornovaglia, Camilla – oggi regina consorte – lo salutò con un eloquente “Sua Altezza Reale!”. West lo ha letto come una sorta di approvazione alla scelta fatta dal casting e all’idea che fosse proprio lui a interpretare suo marito.

Beh, se Carlo avesse avuto una qualche somiglianza con Dominic West, probabilmente la storia recente dei Windsor avrebbe preso un’altra direzione… Intanto siamo pronti a vederlo in azione nel ruolo del principe di Galles nella quinta stagione di The Crown, dal 9 novembre su Netflix.