La principessa Diana in versione The Crown fa la sua prima apparizione sui social della serie tv: la prima foto ufficiale della new entry nel cast della quarta stagione di The Crown immortala l’attrice Emma Corin, chiamata a interpretare Lady D, in abito da sposa. Proprio quell’abito che fece sognare 750 milioni di persone in diretta televisiva il 29 luglio 1981 (e altri miliardi negli anni successivi), i quasi. Il vestito da sposa di Diana Spencer, ricordato anche per gli oltre 7,5 metri di strascico e per quel bouquet a cascata diventato poi l’incubo dei fioristi, viene ‘solo’ evocato nella creazione realizzata dalla costumista della serie, Amy Roberts, vincitrice di un Emmy proprio per The Crown.

L’abito da sposa della Principessa Diana realizzato per Emma Corin non è una fedele riproduzione di quello creato nel 1981 da David & Elizabeth Emanuel: si tratta, infatti, di una creazione che si ispira al modello che ha fatto storia, con quelle maniche a palloncino e lo scollo decorato che ha fatto da base per migliaia di spose negli anni ’80.

Quell’abito così iconico, quindi, non è stato riprodotto. Non sappiamo se ci siano ragioni di ‘diritti’ dietro la scelta della costumista della serie o se quest’ultima abbia semplicemente preferito ispirarsi a un’icona universale, senza copiarlo. L’abito originale, intanto, è arrivato finalmente nelle mani di William ed Harry, cui Diana l’aveva lasciato perché ne disponessero al compimento del trentesimo anno del secondogenito. E al momento non è in mostra.

Gli appassionati di The Crown, intanto, devono aspettare ancora un po’ per la nuova stagione: le nuove puntate saranno rilasciate da Netflix il prossimo 15 novembre. C’è ancora un mesetto da attendere.