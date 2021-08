The Crown 5 rilascia la prima immagine ufficiale della nuova coppia che interpreta Carlo e Diana: nel ruolo del Principe del Galles Dominic West, in quello di Lady Diana Elizabeth Debicki. Si tratta dei primi scatti dal set dopo quello che ha presentato al pubblico la ‘nuova’ Regina Elisabetta II, Imelda Staunton: in questo martedì 17 agosto tocca all’erede al trono, Charles, e l’infelice moglie, Diana Spencer.

Diciamoci la verità: Dominic West è davvero poco credibili negli abiti di Carlo d’Inghilterra. La sua prima foto nel ruolo del Principe del Galles era la più attesa di questo terzo e ultimo cambio di cast. Nonostante il trucco, e soprattutto il parrucco, è difficile vedere nel protagonista di The Affair il complicato Carlo, stretto tra una madre anaffettiva e una moglie che di affetto non ne ha mai abbastanza. Uno stacco piuttosto netto da quanto invece portato sullo schermo dal predecessore, Josh O’Connor, che ha interpretato Carlo nella terza e nella quarta stagione. A West il compito di portare sullo schermo un Carlo ormai esasperato, pronto al divorzio, con la benedizione della mamma. Un Charles che dovrà anche fare i conti con la morte drammatica e improvvisa della madre dei suoi figli nel Tunnel dell’Alma a Parigi a fine agosto del 1997.

A proposito di Diana, Emma Corrin era ben riuscita a restituire l’innocenza verginale di una giovanissima principessa, chiamata a un compito più grande di lei, anche perché da affrontare da sola. Niente fairytales, come invece sognato incontrando il principe (non molto azzurro), ma una marea di impegni ufficiali e un’amante con cui fare i conti. A portare sullo schermo una Diana più matura, ormai madre di due eredi al trono, sempre più consapevole del proprio potere e del proprio fascino (anche verso i media) ci pensa Elizabeth Debicki, già più centrata nell’immagine dell’0rmai trentenne Diana, che morirà a soli 36 anni.

L’attesa per The Crown 5 non può che crescere.