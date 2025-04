The Couple stop: quando torna in onda Ilary Blasi

“The Couple”, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, è iniziato da poco ma si trova già al centro delle pagine di approfondimento televisivo per via degli ascolti deludenti, che starebbero spingendo Mediaset verso una chiusura anticipata. Una notizia non ufficializzata, ma che si è rapidamente diffusa a macchia d’olio sul web. Ma è davvero così?

Il reality game, di cui sono previste in totale otto puntate, nasce con l’intento di fare da ponte tra il Grande Fratello, che si è da poco concluso e L’Isola dei Famosi, che sta per arrivare, quest’anno condotto per la prima volta da Veronica Gentili. Un esperimento che, però, non sembra dare i frutti sperati.

Non sono mancate le riflessioni degli addetti ai lavori, secondo i quali il flop del nuovo programma sarebbe legato alla forte somiglianza con il reality condotto da Alfonso Signorini e alla sua messa in onda troppo ravvicinata alla conclusione di quest’ultimo. In sostanza, pare che il pubblico italiano sia ormai saturo di certi format, mostrando un interesse crescente verso proposte nuove, fresche e originali.

La data del ritorno di The Couple è sta già fissata

Mentre nei corridoi di Mediaset incombe una domanda da un milione di dollari, ossia se il pubblico italiano è davvero stanco dei reality show? The Couple ha subito uno stop. La puntata del 22 aprile, infatti, non è andata in onda. Il motivo è noto a tutti: la morte di Papa Francesco ha rappresentato un evento troppo importante per proseguire con la normale programmazione dello show.

Proprio per rispetto della scomparsa del Santo Padre, la puntata è stata sospesa. Secondo gli ultimi aggiornamenti, non è previsto alcun recupero nel corso della settimana. Questo significa che la nuova data per la puntata (come annuncia Fanpage.it) è fissata a lunedì 29 aprile, mentre la diretta h24 su Mediaset Extra (canale 55) riprenderà regolarmente la sera stessa alle 20:40.

Di fronte a questa improvvisa interruzione e alla scelta di non recuperare la puntata in settimana, le voci su una chiusura anticipata diventano meno credibili. Come si legge sulla testata di Francesco Cancellato, se The Couple è stato pensato come programma di transizione tra il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, con quest’ultima che dovrebbe poi lasciare spazio a Temptation Island 2025, cosa rimarrebbe nel mezzo se dovesse scomparire? Si tratta quindi di una fase ben strutturata, poco incline a modifiche profonde.

Strutturata o meno l’organizzazione di Mediaset è stata messa a dura prova da queste giornate difficili a causa della morte del Papa, che ha imposto modifiche importanti ai palinsesti. In questo contesto, anche un reality show deve adattarsi, cercando un equilibrio tra la programmazione e il rispetto per eventi straordinari.

Quello che è certo è negli ultimi anni si è registrato un calo generalizzato di interesse verso alcuni reality storici. Resistono solo quelli davvero particolari e innovativi. The Couple, invece, appare come un esperimento poco incisivo, più un riempitivo che un appuntamento imperdibile. Forse per questo motivo potrebbe non arrivare fino alla fine, e concludersi con cinque puntate anziché otto. Sarebbe un segnale chiaro per il futuro della programmazione Mediaset: forse è arrivato il momento di rinnovare davvero il genere reality, forse la risposta è già ovvia.