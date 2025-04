The Couple, le nuove indiscrezioni sul cast del reality Mediaset: i concorrenti confermati

Il palinsesto Mediaset ha lanciato un nuovo reality show, intitolato The Couple e che andrà in onda la prossima settimana. A governare questa nuova “nave” sarà Ilary Blasi, già reduce di molti altri programmi come L’Isola dei Famosi e Grande Fratello. La showgirl romana sarà stavolta alle prese con delle coppie partecipanti e che si troveranno ad affrontare una sorta di convivenza forzata. Un esperimento sociale – questo – che metterà alla prova diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno appunto scelto di cimentarsi in questa avventura televisiva.

Manca pochissimo alla prima puntata del reality e sono già state lanciate le prime indiscrezioni su chi saranno i concorrenti di questa edizione. In particolare, ci sarà un amatissimo personaggio che è già stato il protagonista del Grande Fratello e che si è fatto conoscere per la sua personalità attenta e sensibile, tanto che continua ancora oggi ad essere seguito sui suoi profili social ufficiali.

The Couple arriva su Mediaset: chi c’è nel cast

Ilary Blasi sta per tornare a brevissimo con un nuovo programma, che partirà lunedì 7 aprile e che andrà in onda in prima serata su Canale 5. A parteciparvi saranno 8 coppie che si sfideranno in diverse prove tentando di conquistare il montepremi finale, che sarà pari a 1 milione di coppie. Il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni ha annunciato le prime 4 coppie che dovrebbero essere formate da Brigitta e Benedicta Boccoli, i neo sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco. Le restanti 4 coppie non sono ancora state confermate, ma Davide Maggio ha dato – sul suo portale – alcune indiscrezioni su chi potrebbe entrare nel cast.

Pare che, tra i concorrenti, ci sarà anche l’hair stylist ed ex gieffino Antonino Spinalbese, che ha avuto in passato una storia d’amore con Belen Rodriguez e che le ha regalato la gioia della secondogenita Luna Marì. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, Spinalbese si sarebbe quindi detto pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Del resto, la sua immagine è finita di recente sulle pagine dei giornali di gossip per via del suo riavvicinamento con la showgirl argentina per il bene della figlia Luna Marì, che continua ad essere la vera priorità nelle loro vite. Antonino dovrebbe quindi venire a conoscenza del nome del suo compagno di squadra proprio nella puntata di lunedì 7 aprile. Tra le altre coppie potrebbero inoltre comparire anche Irma Testa e la sorella Lucia.

Ch sono gli opinionisti di The Couple

Come qualsiasi reality che si rispetti, oltre ai tanti concorrenti che vi parteciperanno e alla conduttrice Ilary Blasi, in studio arriveranno anche degli opinionisti. Saranno infatti proprio loro a dire il proprio pensiero su quello che accadrà nella Casa e sulle dinamiche di coppia. Lo stesso Davide Maggio ha lanciato i nomi dei presunti opinionisti che sarebbero stati scelti per la prima edizione di The Couple. Dovrebbero infatti esserci Luca Tommassini e Simona Izzo, anche se non c’è ancora stata alcuna conferma ufficiale.