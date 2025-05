The Couple e il montepremi da capogiro: a quanto ammonta

The Couple è il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che ha sostituito il Grande Fratello, conclusosi lo scorso 31 marzo 2025, con la vittoria di Jessica Morlacchi.

Il nuovo reality game di Canale 5, pone il focus sull’abilità di giocare in coppia, per raggiungere la vittoria. Peraltro, c’è un lauto montepremi, che certamente invoglia a dare il meglio di sé. I concorrenti devono affrontare delle sfide di vario genere, e ottenere una serie di chiavi.

Queste ultime, sono essenziali ai fini del gioco. In realtà, non perché vincerà chi accumula un maggior numero di chiavi, come si potrebbe pensare, ma per avere più opportunità di trovare, durante la finale, la chiave vincente, quella che consentirà di aggiudicarsi la vittoria.

The Couple, cosa è successo nella scorsa puntata e la cifra del montepremi

La terza puntata di The Couple, andata in onda lo scorso 28 aprile 2025, ha visto un’eliminazione al televoto, quella delle Veline.

È infatti uscita dal gioco, la coppia Elena-Thais. Le veline hanno poi deciso di assegnare le loro chiavi ai fratelli Mileto (due) e ad Antonino e Andrea (una). Come sopraccitato nel precedente paragrafo, le chiavi sono un elemento cruciale ai fini del gioco, perché permettono di ottenere più possibilità di aprire la cassaforte, contenente il montepremi da capogiro: un milione di euro.

Una cifra davvero imponente, certamente in grado di essere strumento, per la realizzazione di numerosi progetti. Tornando alla puntata di lunedì 28 aprile, il gioco è proseguito con tutta una serie di sfide, e ogni volta che una coppia vinceva, aveva la possibilità di togliere una chiave a quella rivale.

Antonino e Andrea, per via delle sfide eseguite in settimana, non hanno preso parte alle gare in puntata. Così le sorelle Boccoli hanno sfidato la coppia Maddaloni-Villa, vincendo una chiave, mentre i fratelli Mileto hanno battuto Stefano e Manila, e Pierangelo e Jasmine, l’hanno spuntata sulle sorelle Testa.

Le tre coppie vincitrici si sono, a loro volta, sfidate in una ulteriore gara, in cui hanno prevalso le sorelle Boccoli. Le due hanno ottenuto immunità e due chiavi in più, togliendole ad Antonino-Andrea e Pierangelo-Jasmine.

La situazione attuale delle chiavi, a margine della gara, è stata la seguente: le sorelle Boccoli con sette chiavi, Laura e Giorgia, sorelle Testa, Pierangelo e Jasmine, due chiavi. Infine, i fratelli Mileto, Stefano e Manila, e Antonino e Andrea, una.

Come accade anche per altri reality, anche in questo, il televoto è fondamentale per decidere chi va e chi resta nel programma. I nominati della settimana sono risultati Pierangelo/Jasmine e le sorelle Testa.