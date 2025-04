The Couple, chi è il notaio Mariateresa Antonucci: vita privata e carriera

È partita con qualche gaffe e un po’ di pepe l’avventura di The Couple – Una vittoria per due. Alcune imprecisioni, qualche incertezza e anche problemi tecnici – vedi la mancata trasmissione dell’audio del microfono – hanno fatto emergere una figura solitamente defilata e dal profilo piuttosto formale come quella del notaio.

Così Mariateresa Antonucci, notaio ufficiale di The Couple, ha guadagnato una inaspettata popolarità fin dalla prima puntata. E questo non in forza del rigoroso e puntuale assolvimento del suo incarico, ma per via di qualche giro a vuoto di troppo che ha attirato subito l’attenzione del pubblico, avido di commentare momenti come questi. Dal canto suo Ilary Blasi ci ha messo quella manciata di piccantino (“Scusate è un po’ confusa”, il commento della conduttrice) che non fa mai male in televisione, soprattutto agli ascolti.

Sta di fatto che quella che dovrebbe essere tendenzialmente una figura anonima e del tutto funzionale a un gioco che ha il suo focus nelle dinamiche tra le coppie di concorrenti si è presa involontariamente la scena. Va detto infatti che il notaio non ha mai alimentato tensioni o screzi né ha risposto alle ironiche sottolineature di Ilary Blasi. La curiosità intanto è cresciuta: chi è il notaio Mariateresa Antonucci?

Mariateresa Antonucci, chi è il notaio di The Couple

Mariateresa Antonucci, il notaio diventato inatteso protagonista del reality game di Canale 5, è nata il 16 ottobre 1954. Dal 1985 svolge la professione di notaio. Dopo il superamento di uno degli esami più ostici e selettivi nel panorama giuridico italiano, è entrata a far parte del distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Durante la sua lunga carriera notarile – oltre 38 anni di esperienza – Mariateresa Antonucci si è distinta come una professionista preparata e competente nel suo settore. È specializzata in un campo complesso come quello dei passaggi di proprietà immobiliari e della costituzione di società, tutti settori che richiedono assoluta precisione, approfondite competenze tecniche e una capillare conoscenza delle normative.

Il suo studio notarile opera principalmente nel settore immobiliare, con un’offerta di servizi a privati e aziende. Antonucci dirige due sedi operative. La prima si trova a Roma nord, in via Napoleone Colajanni, mentre la seconda sede (aperta dal 2016) è situata in via Cavour, nel centro storico di Monterotondo, a poca distanza dalla Basilica di Santa Maria Maddalena.

Gli esordi televisivi di Mariateresa Antonucci

A fianco della sua principale attività la professionista ha affiancato quella di notaio televisivo. Mariateresa Antonucci non è digiuna di televisione. Prima di prendere parte al format The Couple, ha partecipato – sempre in vesti notarili – alla trasmissione tv Casa Castagna. Il programma con Alberto Castagna alla conduzione è andato in onda su Canale 5 dal 18 settembre 1995 al 28 giugno 1996.

Casa Castagna è stato un popolare show pomeridiano diretto da Gianni Boncompagni. La trasmissione prevedeva una serie di giochi telefonici col coinvolgimento dei telespettatori. Il notaio in quella circostanza si incaricava di assicurare la regolarità delle vincite e di autenticare le dinamiche dei giochi. Molto scarne le informazioni sulla vita privata di Mariateresa Antonucci. Non emergono dettagli su famiglia, situazione sentimentale o figli. Il che testimonia di una riservatezza di base e del desiderio di tenere separata la sfera lavorativa da quella privata.