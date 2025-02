Anticipazioni, conduttrice, coppie, concorrenti, cast, montepremi e come funziona The Couple, il nuovo reality di Canale 5 con Ilary Blasi

The Couple: come funziona il un nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi

Prossimamente al via su Canale 5 “The Couple”, un nuovo reality game. Il format, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, sarà condotto da Ilary Blasi.

Protagonisti di “The Couple” saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi.

Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di “The Couple”.

Il futuro televisivo di Ilary Blasi a Mediaset

Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo del futuro televisivo di Ilary Blasi, reduce dal successo su Netflix, Ilary. Solo poche ore fa, Giuseppe Candela, all’interno della rubrica su ‘Dagospia’, ‘A lume di Candela’, aveva svelato i possibili scenari per il ritorno sul piccolo schermo della conduttrice: “Dopo “Ilary” su Netflix, Blasi farà ritorno su Canale 5. La conduttrice aveva sentito da lontano puzza di flop per “La Talpa” e “L’Isola dei Famosi”, per questo motivo aveva rifilato due no all’azienda. Dopo gli ottimi ascolti dell’ultima edizione, con la promozione da Italia 1 a Canale 5, Mediaset punterà nuovamente su Ilary e Alvin confermandoli alla guida di “Battiti Live”.

In un’intervista a ‘La Repubblica’, datata gennaio 2025, la Blasi ha confessato che, in questo momento, ambisce a stare in tv a tutti i costi:

“Non sono bulimica di televisione, spesso dico no. Non so se sia un bene o un male, ma mi devo appassionare al progetto. Preferisco stare a casa a guardare la tv, più che farla”.

Tuttavia, la presentatrice romana non esclude la possibilità di esplorare nuove strade artistiche: “Il cinema mi incuriosisce, ma se sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare”.