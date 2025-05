Cambio slot in vista per il nuovo reality di Ilary Blasi: quando dovrebbe essere trasmesso

The Couple cambia programmazione: quando andrà in onda Ilary Blasi

The Couple è il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, partito agli inizi di aprile, dopo la conclusione del Grande Fratello. Il gioco prevede che i concorrenti siano sottoposti a una convivenza 24 ore su 24, e a tutta una serie di sfide, sia durante la settimana, che in puntata.

Otto sono le coppie che lottano per aggiudicarsi un lauto montepremi, ossia un milione di euro. Negli ultimi giorni, però, si è molto parlato del suddetto reality game, in quanto interessato da un probabile nonché imminente cambio di programmazione.

The Couple spostato: cosa sta accadendo e la data del nuovo appuntamento in prime time

Il programma, finora, è sempre andato in onda il lunedì in prima serata, ma da quanto si apprende da Davide Maggio, dovrebbe esserci un cambio nel palinsesto.

In questi giorni, si era vociferato, infatti, di un possibile cambio di programmazione, dovuto ai bassi ascolti registrati dal programma. Lo share, d’altronde, si era attestato nella puntata di esordio, sul 18.6%, per poi avere un crollo nella seconda puntata con il 13% e infine, questa settimana, il 10.9%.

Una situazione che, dando uno sguardo oggettivo ai numeri, lascerebbe solo due opzioni: chiusura anticipata, oppure spostamento a un’altra serata. E a quanto pare, Mediaset avrebbe optato per la seconda.

Nelle ultime ore, infatti, diversi media avevano riportato dell’intenzione, da parte dell’azienda, di spostare la messa in onda di The Couple-Una Vittoria per due, all’8 maggio 2025, giorno seguente l’esordio de L’Isola dei Famosi, che ripartirà con alla guida la giornalista Veronica Gentili e Simona Ventura nelle vesti di opinionista, da mercoledì 7 maggio 2025.

A quanto pare, però, ci sarebbe un nuovo cambiamento in vista e il programma condotto da Ilary Blasi, sarebbe previsto di domenica sera, sempre in prime time. Nello specifico, quindi, andrebbe in onda domenica 4 maggio, sfidando lo speciale Affari Tuoi di Stefano De Martino, che vedrà ospite, il cast di Stasera Tutto è Possibile. Peraltro, sul Nove, andrà in onda Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio.

Si tratterebbe, quindi, di un tentativo di salvare il programma da una chiusura anticipata, dovuta ai bassi ascolti. Tuttavia, nonostante lo share evidentemente basso, tale chiusura potrebbe essere improbabile, per via dell’imponente montepremi in palio.

Chiudere da un giorno all’altro, infatti, non sarebbe possibile, perché è necessario proclamare la coppia vincitrice, come da contratto. Vedremo, dunque, come si evolveranno le cose e se lo spostamento della trasmissione a un’altra serata, ne risolleverà le sorti.