The Couple, arriva la scelta Mediaset: cosa succederà al programma di Ilary Blasi

Forse è esagerato parlare, come fa qualcuno, di flop totale per The Couple. Quello che appare certo è che il rendimento degli ascolti – unico giudice del successo televisivo – del nuovo reality di Canale 5 non è quello che si attendevano i vertici di Mediaset. Il programma delle coppie vip condotto da Ilary Blasi partiva con l’intento, ambizioso sulla carta, di raccogliere il testimone del Grande Fratello.

Gli ascolti collezionati nelle prime tre puntate però non sono confortanti. A preoccupare ancor più è la netta tendenza al ribasso rispetto all’esordio del 7 aprile, bagnato con un tutto sommato dignitoso 18.55% di share, calato già di oltre cinque punti nel secondo appuntamento (13% nella puntata del 14 aprile) prima del tonfo al 10,09% del 29 aprile. Decisamente troppo poco per una prima serata su Canale 5.

Oltretutto parliamo di uno show che prevede un budget non indifferente tra costo fisso del cast, premio finale e cachet dei concorrenti. Tanto che c’è chi ha ventilato un possibile taglio del programma, in base a numeri che ne giustificherebbero la chiusura immediata. Mediaset ha fatto una scelta. Ecco cosa succederà al reality di Ilary Blasi.

The Couple, cosa ha deciso Mediaset per il reality condotto da Ilary Blasi

The Couple – Una vittoria non chiuderà. Mediaset ha deciso di spostare il programma. Niente più lunedì sera, da ora in avanti il reality andrà in onda nella prima serata della domenica. I risultati altalenanti delle prime puntate hanno convinto Mediaset a cercare una nuova collocazione settimanale per risollevare le sorti della trasmissione. Il reality costruito sulle emozioni e sulla tensione psicologica, almeno finora, non ha fatto presa sul pubblico.

Il format non manca di interesse ma qualcosa lo rende acerbo e, dunque, bisognoso di una ricalibratura. Una nuova collocazione, meno affollata da concorrenti competitivi, potrebbe giovare allo show. La collocazione originaria – il lunedì sera – penalizzava forse troppo il programma, mettendolo in una posizione scomoda.

Lo spostamento alla domenica sera, orario tradizionalmente meno “caldo” con la possibilità di intercettare un pubblico più variegato, potrebbe far cambiare passo al The Couple. Mediaset sembra voler evitare una chiusura troppo anticipata del programma. A partire dal 12 maggio, il lunedì sera verrà occupato da L’Isola dei Famosi, con la diciannovesima edizione guidata da Veronica Gentili (il debutto è fissato a mercoledì 7 maggio, prima di prendersi la serata del lunedì).

Quando andrà in onda The Couple dopo la riprogrammazione

Se anche L’Isola dovesse fallire negli ascolti, per Mediaset sarebbe il terzo flop dopo il Grande Fratello e The Couple. A quel punto l’intero genere dei reality show potrebbe essere soggetto a un generale ripensamento. Nel frattempo la produzione è al lavoro per limare le criticità emerse nelle prime puntate di The Couple. Sotto la lente è finito il nucleo più denso dello show: dai ritmi ai protagonisti fino alle dinamiche di coppia.

Inizialmente si era prospettato uno spostamento al giovedì per The Couple. Mediaset però ha cambiato ancora confermando lo spostamento del reality, ma nella serata della domenica. Come scrive Fabio Fabbretti sul sito di Davide Maggio, la quarta puntata del programma andrà in onda domenica 4 maggio, al posto de Lo Show dei Record. The Couple così dovrà vedersela con la puntata speciale di Affari Tuoi.

La puntata successiva di The Couple si terrà domenica 11 maggio, poi si valuterà. Sulla programmazione pende naturalmente l’incognita del Conclave. Se in una di queste date arrivasse la fumata bianca la priorità andrebbe agli speciali sull’elezione del nuovo pontefice.