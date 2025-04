The Chosen, la serie dedicata alla vita di Gesù al cinema dal 10 al 16 aprile

Oltre 280 milioni di spettatori in tutto il mondo fanno di The Chosen una delle serie più viste del pianeta. La serie che racconta la vita di Gesù Cristo e dei suoi discepoli è diventata un cult mondiale, a riprova della fecondità di un filone che al cinema ha regalato, per dirne una, The Passion of the Christ di Mel Gibson nel 2004 (le riprese del sequel, dedicato alla Resurrezione, dovrebbero iniziare nel 2026).

E pensare che per The Chosen tutto era cominciato con un progetto indipendente, partito dal basso negli Stati Uniti e finanziato dal pubblico attraverso il sistema di raccolta fondi del crowdfunding. Il lancio gratuito online risale al 2019. Da allora la serie con Jonathan Roumie nei panni di Gesù di Nazareth ha fatto numeri da record. Adesso la prima serie in più stagioni sulla vita e il ministero di Cristo ha raggiunto oltre 900 milioni di visualizzazioni degli episodi. Superanti i 17 milioni di follower sui social.

Soprattutto in Italia, tra i Paesi del Vecchio Continente, la serie scritta e diretta da Dallas Jenkins ha fatto furore. Adesso The Chosen arriva anche al cinema: dal 10 al 16 aprile approderà nelle sale italiane, distribuito da Nexo Studios. Prima di fare il debutto nei cinema di tutta Italia il film è stata proiettato in anteprima alla filmoteca Vaticana.

The Chosen, la serie su Gesù sbarca in Italia al cinema

Il film che arriverà in oltre 110 cinema italiani dal 10 al 16 aprile si intitola The Chosen-Ultima Cena. Si tratta dei due episodi della quinta stagione della serie che presto uscirà sull’applicazione (e forse su piattaforma). Il pubblico italiano ha risposto molto bene, con oltre 300 mila app scaricate in Italia di The Chosen per vedere tutta la serie e prossimamente anche gli otto episodi di The Chosen 5.

In anteprima gli spettatori itlaiani hanno avuto modo di partecipare a cinque proiezioni speciali. Dopo Roma, The Chosen – Ultima Cena è stato proiettato a Milano (3 aprile), Palermo (5 aprile), Catania (6 aprile), Napoli (7 aprile). Ogni proiezione è stata introdotta da Giovanni Zappalà, ambasciatore di “The Chosen Italia”, che ha guidato il pubblico in un’esperienza che porta sul grande schermo gli episodi della Settimana Santa.

The Chosen – Ultima Cena è stato girato in formato cinematografico. Sarà distribuito in oltre una quarantina di Paesi in tutti i continenti, dagli Stati Uniti al Sud America, l’Europa, dall’Asia all’Africa. Il film che verrà proiettato nelle sale fa riferimento come detto alla quinta stagione. In tutto sono previste sette stagioni. A breve partiranno le riprese della sesta.

The Chosen: i segreti di un successo mondiale

A cosa è dovuto il successo di The Chosen? Indubbiamente la tematica trattata tocca corde molto sensibili, nel pubblico dei credenti ma non solo. Comunque sia, non è facile maneggiare e mostrare sullo schermo (grande o piccolo) la vita di Cristo. Uno dei punti di forza di The Chosen è il fatto di raccontare al pubblico i personaggi come in una qualsiasi storia. Si tratta di una scelta ben precisa.

Lo spiega a La Stampa l’attrice Elizabeth Tabish. Nel film presta il volto a Maria Maddalena ed era presente in sala durante l’anteprima in Vaticano: «Dobbiamo far empatizzare il pubblico con i nostri personaggi, esistiti duemila anni fa eppure attuali nei loro sentimenti: il successo mondiale della nostra serie si spiega così».

Altro punto di forza di The Chosen, fa osservare l’attrice, è il grande spazio dato ai personaggi femminili, con le loro personalità ben definite e le lotte (non soltanto interiori). «La mia Maddalena, in quanto discepola, ha lo stesso peso e la stessa importanza degli altri discepoli», dice Tabish prima di aggiungere. «La serie mostra come Gesù trattasse le donne esattamente come gli uomini, cioè con enorme rispetto, amore e cura, e esorta implicitamente chi guarda a fare altrettanto».