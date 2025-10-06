The Big Bang Theory, lutto nel cast: com’è morta l’attrice Kimberly Hebert Gregory

Una protagonista dell’iconica serie Big Bang Theory è scomparsa lo scorso 3 ottobre e, con la sua morte, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della tv mondiale. Kimberly Hébert Gregory era un’attrice americana che negli anni ha conquistato il pubblico. Lei era diventata famosa in tutto il mondo soprattutto a serie di successo come Vince Principals, Better Call Saul e Grey’s Anatomy. L’annuncio della sua scomparsa è stato fatto dall’ex marito, l’attore e cantante Chester Gregory, che sui social ha condiviso un messaggio colmo di dolore ma anche pieno di gratitudine. Le cause della sua morte non sono ancora state rese note, ma pare che la donna stesse lottando da tempo contro una malattia. Per il momento la famiglia ha scelto la via della riservatezza, non rivelando dettagli in più sulla sua scomparsa.

Chi era Kimberly Hébert Gregory

Originaria di Houston (Texas) e nata nel 1972, l’attrice aveva scelto la riservatezza in questo ultimo periodo e si era allontanata dalle luci dei riflettori. Da giovanissima ha conseguito una laurea in psicologia e ha lavorato come consulente, mostrando una naturale empatia e una profonda attenzione verso gli altri. Poi è arrivato l’amore per la recitazione, che l’ha portata a calcare i palcoscenici più importanti e a raggiungere i set televisivi. La prima volta in cui è apparsa dinnanzi allo schermo è stata nel 2007, quando ha partecipato alla serie The Black Donnellys e al film Manuale di infedeltà per uomini sposati, insieme a Chris Rock. Da quel momento nel corso della sua carriera ci sono state produzioni di grande impatto. In più è stata la preside Belinda Brown di Vice Principals.

A ricordarla sono stati proprio i colleghi di quest’ultimo prodotto HBO. Walton Goggins – protagonista della serie – l’ha infatti definita “una delle migliori attrici con cui abbia mai lavorato, una professionista vera, generosa e brillante”. Busy Philipps, sua co-star, le ha invece dedicato un pensiero colmo di affetto, ricordandola come “una luce e una forza” che portava soprattutto energia e intensità in ogni luogo in cui andasse. Altri colleghi l’hanno tra l’altro ricordata soprattutto per la donna che è stata, dotata di una sensibilità rara.

Nel corso degli anni, lei aveva anche ricoperto il ruolo di doppiatrice e lavorato in più occasioni nel mondo dell’animazione. Ha partecipato a progetti come Craig of the Creek e Jessica’s Big Little World.