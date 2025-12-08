The Big Bang Theory, in arrivo un nuovo spin-off: ecco cosa sappiamo

The Big Bang Theory, tra le serie cult degli ultimi anni, non smette di sorprendere nonostante sia terminato nel 2019: è in arrivo un nuovo spin-off.

The Big Bang Theory è finito ormai da qualche anno, ma resta una delle serie più innovative, originali e cult degli ultimi tempi. Considerato parte della storia della televisione, ha monopolizzato l’attenzione del pubblico di diversi paesi del mondo e questo grazie al suo mood nerd, dal tono ironico, pop, ma anche cinico e sarcastico. Una realtà in cui in molti si sono ritrovati e che ha reso Sheldon, Penny e Leonard delle vere icone della televisione. La serie è andata in onda per ben 12 stagioni, e si è conclusa nel 2019 tra le delusioni dei tanti fans. Ora il progetto portato avanti da Chuck Lorre e Bill Prady è prossimo a rinascere, a quanto pare è imminente l’arrivo di un nuovo spin-off.

Non sarà solo un tentativo, ma un modo di ridare spessore e credibilità a The Big Bang Theory attraverso uno dei personaggi considerati secondari, ma che a modo suo ha contribuito al successo della sit-com. Si tratta di Stuart Fails To Save The Universe, che avrà l’unico scopo di mettere in luce una parte non rivelata del particolare mondo dei tre protagonisti. Lo spin-off fa però pensare ad un quadro diverso rispetto all’impostazione della serie originale. Gli occhi sono puntati su Stuart Bloom, proprietario dello storico negozio di fumetti frequentato dai due scienziati.

É palese che l’intenzione degli autori è quella di introdurre elementi innovativi, in grado di dare alla serie quel quid di novità, ma senza snaturare The Big Bang Theory: è un passo verso qualcosa di nuovo, che sorprenda e allo stesso tempo rispetti lo spirito iniziale dell’iconica sit-com. Si mira ad ampliare l’immaginario, a dargli nuova luce, ma soprattutto ad appassionare il pubblico coinvolgendolo in una avventura decisamente fuori dai canoni.

Stuart Fails to Save the Universe, travolto dalla fantascienza

Stuart Fails to Save the Universe promette di appassionare e coinvolgere usando temi decisamente diversi dalla serie di origine. Punta alla fantascienza e si lascia alle spalle l’amata fisica che ha primeggiato in The Big Bang Theory. Stuart, protagonista dello spin off, viene coinvolto in un incidente causato da un oggetto inventato da Sheldon e Leonard: improvvisamente si ritrova minacciato da un’onda di caos che minaccia la sua realtà. Il contesto intorno a lui comincia a sgretolarsi e coinvolge il multiverso.

Stuart dovrà impegnarsi per sistemare le cose, ma per farlo dovrà viaggiare nei vari mondi alternativi dove incontrerà versioni diverse dei personaggi storici della serie madre. Presenti sul set Kevin Sussman, ma anche Lauren Lapkus alias Denise, fidanzata di Stuart; Brian Posehn che interpreta il geologo Bert Kibbler; mentre John Ross Bowie sarà Barry Kripke.

Sheldon, Leonard, Penny tornano sul set dello spin-off di The Big Bang Theory?

I tanti fan oggi si chiedono se Sheldon, Leonard, Penny saranno presenti nello spin-off di The Big Bang Theory. Per ora non c’è stata una convocazione ufficiale, ma non è escluso che i tre volti, molto amati dal pubblico, possano apparire nei tanti mondi del multiverso visitati da Stuart. Potrebbero infatti esserci dei camei a sorpresa e non rivelati.

Ad oggi non è nota la data di uscita di Stuart Fails to Save the Universe, anche perché la serie è ancora in lavorazione. L’attesa dei fans sta per finire, finalmente potranno rivedere gli ex volti della prestigiosa serie nerd all’opera.