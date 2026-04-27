The Big Bang Theory, il ritorno che tutti aspettavano: ma la notizia ha un retrogusto amarissimo

Dopo anni di speculazioni e desideri di un ritorno della celebre The Big Bang Theory, i fan della sitcom nerd più amata al mondo possono finalmente sorridere: la serie sta per riaprire i battenti con un nuovo capitolo. Il prossimo luglio, infatti, su HBO Max debutterà Stuart Fails To Save The Universe, uno spin-off che

Dopo anni di speculazioni e desideri di un ritorno della celebre The Big Bang Theory, i fan della sitcom nerd più amata al mondo possono finalmente sorridere: la serie sta per riaprire i battenti con un nuovo capitolo. Il prossimo luglio, infatti, su HBO Max debutterà Stuart Fails To Save The Universe, uno spin-off che esplorerà nuovi territori e darà maggiore spazio a uno dei personaggi secondari più amati del cast originale.

La trama si concentra su Stuart Bloom, il proprietario della fumetteria, interpretato da Kevin Sussman. Il personaggio, noto per il suo tono di voce sarcastico e il suo spirito da outsider, diventa il protagonista di un’avventura fantascientifica inaspettata. Durante un incidente legato a un dispositivo tecnologico creato dai noti geni Sheldon e Leonard, Stuart finisce per innescare un disastro multiversale che minaccia di alterare la realtà.

Sarà quindi suo compito, insieme a una squadra di amici e alleati – tra cui la sua fidanzata Denise e l’amico Bert – cercare di sistemare le cose e salvare l’universo. A complicare ulteriormente le cose, Stuart e i suoi compagni si troveranno a confrontarsi con versioni alternative di alcuni personaggi della serie originale.

The Big Bang Theory sta per tornare

A livello di cast, oltre al ritorno di Sussman nel ruolo di Stuart, ci sono anche alcuni volti nuovi che entreranno nell’universo di The Big Bang Theory: Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie si aggiungono al gruppo. La serie è prodotta da Chuck Lorre Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television, e vedrà la partecipazione di Chuck Lorre, Bill Prady e Zak Penn alla scrittura, con la supervisione creativa degli stessi Lorre e Prady, già artefici del grande successo della serie madre.

Un altro elemento distintivo di Stuart Fails To Save The Universe è la colonna sonora, firmata da Danny Elfman, celebre per il suo lavoro nelle colonne sonore di film e serie TV. Elfman ha composto la sigla originale, un segno che il nuovo spin-off non vuole solo riproporre lo stile della serie precedente, ma offrirne una rivisitazione che sia altrettanto memorabile.

Dal punto di vista stilistico, Stuart Fails To Save The Universe promette di portare una ventata di freschezza, mescolando gli elementi tipici della commedia a una componente più accentuata di fantascienza.

Se la serie originale faceva leva sull’interazione tra personaggi eccentrici e un ambiente che rifletteva l’idea di una scienza popolare e fruibile, questo nuovo spin-off sembra puntare su un linguaggio visivo più moderno, con ampio uso di effetti speciali in CGI per rendere l’universo parallelo ancora più coinvolgente.

Nonostante la novità, però, l’ombra della The Big Bang Theory originale si fa sentire. Molti spettatori potrebbero storcere il naso per il fatto che lo spin-off non includerà i personaggi principali che hanno fatto la fortuna della serie: Sheldon, Leonard, Penny e gli altri protagonisti.

Ma il progetto non punta a ripetere il successo del passato, bensì a esplorare un lato meno conosciuto dell’universo creato da Lorre e Prady. Sebbene il rischio di deludere alcuni fan sia presente, la scelta di focalizzarsi su personaggi secondari potrebbe risultare un’idea interessante per dare nuova linfa alla narrativa.