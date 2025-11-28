The Big Bang Theory, 7 attori sono morti: da Stephen Hawking a Carrie Fisher

The Big Bang Theory è tra le serie tv più amate dal pubblico: le vicende dei due protagonisti interpretati da Jim Parsons e Kaley Cuoco hanno appassionato i telespettatori per diverse stagioni. La serie è così diventata un vero cult della tv, un prodotto leggero, ironico, ma non privo di emozioni. Nel corso della sua messa in onda The Big Bang Theory ha ospitato anche diversi attori famosi, volti noti che oggi sono deceduti e che hanno detto si alla produzione. Sono apparsi in dei camei e hanno dato un quid in più alla serie.

Da Stephen Hawking a Carrie Fisher i personaggi che hanno fatto la differenza sono stati diversi, anche se ne sono stati selezionati solo 7. Alcuni hanno interpretato se stessi come Stephen Hawking, uomo di scienza che ha vinto Premio Wolf per la fisica nel 1988. Hawking è deceduto nel 2018, all’età di 76 anni, dopo aver sofferto per lungo tempo a causa di una terribile atrofia muscolare progressiva (AMP). Presente sul set di The Big Bang Theory anche Carrie Fischer, nota a tutti come la principessa Leyla di Guerre e Stellari.

La Fischer era un volto molto amato e non poteva non dire di si a Sheldon: è deceduta nel 2016. Anche Stan Lee, padre dei supereroiMarvel, si è divertito molto a partecipare ad una delle puntate della nota serie. Lee è morto a 95 anni, nel 2018. I fans di The Big Bang Theory hanno apprezzato anche l’episodio con Adam West, volto della serie anni sessanta di Bat Man: una puntata davvero divertente. West è deceduto nel 2017 a 88 anni.

The Big Bang Theory, Spock ha incantato Sheldon

Tra i nomi eclatanti che hanno partecipato occasionalmente a The Big Bang Theory anche Jessica Walter e Jane Galloway Heitz entrambe molto note al pubblico statunitense e non solo. Hanno recitato in diverse serie tv che hanno ottenuto ascolti rilevanti. Decisamente impressionante la comparsa di Spock, icona di Star Trek. L’attore Leonard Nimoy ha presenziato ad una puntata dando l’occasione a Sheldon di incontrare un suo mito.

Nimoy è morto nel 2015 a causa di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Tutti ricordano che l’attore era un fumatore accanito e questo lo fece ammalare gravemente. Le star citate hanno lasciato un segno nella serie e si sono rivelate decisive anche per il suo successo. The Big Bang Theory si è distinta per originalità e narrazione ironica e fluida, ma anche per aver ottenuto l’attenzione degli addetti ai lavori e di tante star di Hollywood.

Jim Parsons torna sul set di The Big Bang Theory?

In una recente intervista Jim Parsons ha parlato del suo possibile ritorno sul set di The Big Bang Theory. Diversi i rumors che fanno riferimento ad una nuova stagione della serie e della presenza sul set di volti consolidati, ma a quanto pare Parsons per ora non ha nessuna intenzione di tornare a vestire i panni di Sheldon:

“Al momento direi di no, ma non direi mai, perché la vita cambia così spesso. Sai, una delle cose è che era così speciale per quello che era, per quello che è.” Ha poi aggiunto: “E allora perché dovremmo farlo? Non so se è così che mi sento in questo momento. Ma come ho detto, a Dio piacendo, la vita è molto lunga.”