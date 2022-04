The band di Carlo Conti si allunga nel venerdì di Rai1

Deve ancora iniziare il suo anno scolastico, ma c’è già aria di promozione per The band, il nuovo spettacolo musicale in salsa talent, diretto e condotto da Carlo Conti per Rai1. L’appuntamento come noto è per venerdì 22 aprile in prima serata, dopo i Soliti ignoti, per la prima puntata di The band, lo show che prevede una gara fra 8 gruppi musicali che andranno a “rifare” altrettante storiche compagini musicali, italiane ed internazionali. Tutto questo sarà giudicato da un trio di giurati d’eccezione composto da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini.

Il cast di The band non si esaurirà solamente con i nomi dei tre giurati, ma avrà al suo interno otto coach, anzi tutor, che andranno ad allenare gli otto gruppi in gara. Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica, questi sono gli otto artisti che si occuperanno di preparare le otto band in gara. Il programma andrà in onda in diretta dallo storico teatro Verdi di Montecatini terme, già scenario di alcuni grandi varietà della Rai.

Ricordiamo per esempio le Serate d’onore dirette e condotte da Pippo Baudo, dalle prime che il grande conduttore siciliano guidò su Rai1, fino alla storica edizione del 1989 su Rai2 che segnò il rientro in Rai di Pippo Baudo e che ebbe come primi ospiti Adriano Celentano e Jovanotti. Il teatro Verdi di Montecatini terme riaccende quindi, grazie a Carlo Conti, le luci del varietà televisivo con questa nuova trasmissione.

Dicevamo ad inizio post che tira aria di promozione per The band, o per meglio dire aria di fiducia prima ancora che inizi per The band e sopratutto per Carlo Conti ed il suo gruppo. Questo nuovo varietà infatti, cui erano previste 4 puntate, avrà una puntata in più. The band avrebbe dovuto terminare infatti venerdì 13 maggio, mentre l’ultima puntata di questo show sarà venerdì 20 maggio, raggiungendo così le cinque emissioni totali. Complice di tutto questo lo spostamento in autunno del nuovo show di Mara Venier scritto con la complicità del suo amico Ferzan Özpetek per Rai1, sostituito nel frattempo da una puntata Speciale di Domenica in, che andrà in onda venerdì 27 maggio in prima serata.